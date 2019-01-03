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編劇欠我們一個完好的劉鎮宇！玄彬帥氣代表下的孤獨與無助

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

《阿爾罕布拉宮的回憶》進入倒數，劇情開始緊張，只剩六集了啊（哭）。不過令我驕傲的是，我終於不用覺得厭倦了，因為玄彬不再傲嬌、可愛、撒嬌、耍酷、耍帥，而是用內心戲（還有一定不變的酒窩，怎麼我對酒窩那麼有興趣？）征服我了～！

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照。（圖／翻攝自tvNDrama臉書）

注意：以下一定，10000%會提到劇情。請大家慎入！

熙珠：今天來這裡的理由是什麼？
鎮宇：怎麼說呢？因為我想你了。

劉鎮宇（玄彬 飾演），是怎樣的人呢？

一個對於沒有電梯、沒有插座、沒有通順馬桶可以忍氣吞聲，壓著憤怒爬上6樓，再返回下來為了手機充電，甚至自行通馬桶的人。

一個因為不小心觸到他的地雷，可以徹底發飆，說的每一句話都深深刺進對方心裡，把人逼哭，在得知當中擁有優於他的利益後，可以一秒變臉的人。

一個見到和自己年紀相差甚遠的小妹妹時會開懷大笑，承認自己說不過她，只能成為對她千依百順的叔叔的人。

一個被好朋友背叛，搶走了妻子，一氣之下結第二次婚，再後悔莫及，因為第二任妻子完全就是個只覬覦他財富的虛榮女演員，背負著無法言語的悲痛和創傷的人。

一個在懷疑自己玩遊戲時不小心害死了朋友，然後於內心裡湧起了強烈自責感，拖著自己受傷的身軀，只能隔著浴室玻璃門，向遊戲中的「朋友」道歉，自知無地自容的人。

一個藉由酒精和藥物來麻醉自己，掩飾心中的愧疚不安及懼怕惶恐，因為無法再面對不斷出現的遊戲魔咒，需要經歷一次又一次的「不是你死，就是我死」的惡性循環的人。

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照。（圖／翻攝自tvNDrama臉書）

一個可以為了尋找失蹤的熙珠弟弟，日以繼夜地玩遊戲通關，即使自己因為遊戲廢了一條腿的人；一個因為自己的秘書第一次看見車代表被嚇得花容失色，想盡辦法要讓他脫離這個循環的人...

說了那麼多，他好像無時無刻都在為他人著想。劉鎮宇，為自己想過嗎？

總有一天見到熙珠的話，我有話想對她說。一直以來，虛假的眼淚、狡辯的眼淚，讓我疲憊不堪，所以...在我不在的地方為我哭；在我睡覺的時候，守望我的那些時光，於我而言有著什麼樣的意義。

看著秀真（第一任妻子）哭著責怪他害死亨錫，聽著高宥拉（第二任妻子）向記者淚訴有人拖垮她老公，淚水滿溢的兩人帶著情感，卻沒有一絲屬於真正關心鎮宇的淚滴。那一個只認識幾天的熙珠，卻因為自己離開沒告知，在火車站大哭起來，甚至在自己最害怕的時候一直守護在旁，寸步不離，從她那竟然感受到了溫暖。

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照。（圖／翻攝自tvNDrama臉書）

不想拖累別人，又無法向任何人解釋，每天在沒有登入遊戲之下，所看到的車代表的非玩家角色所感受到的恐懼感，只能靠無數的酒精和藥物來逃離這個出現於現實世界的虛假。並不是沒有勇氣舉槍揮劍，而是無法承受餘生必須用殺害曾是朋友的亨錫，來換取自己的生命所帶來的羞愧與罪惡感。

徐秘書的同盟，讓他背負更沈重的擔子，可也是許久以來第一次感受到了安全感。在那一次墜樓深深體會了生命的價值，可是也在受傷時，戶外下著雨與亨錫的對決中，發現了生命的脆弱與無力。面對滿天飛的流言蜚語已經免疫，人生中追求的只剩下尋找熙珠弟弟和毀掉遊戲的惡性循環。（還有對熙珠抱有的感情）

▲tvN年底大戲《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬（炫彬）、朴信惠主演。（圖／翻攝自阿爾罕布拉宮的回憶官網）

別太相信我，我不是什麼好人。

好人的定義是什麼？鎮宇說自己不是，可是我覺得他是。他說的就會做到，只不過他害怕受傷，害怕孤獨，也害怕自己成為別人的累贅。他值得被相信，被依靠，因為他會竭盡所能找出問題根源，不讓第二名受害者出現。

我們的鎮宇在地牢裡看到了因為自己而被牽連、被帶入遊戲、到最後因為這樣而離開的徐秘書非玩家角色，淚眼汪汪，失去了一切動力，癱坐在地上。那個眼神，滿地碎落的心，又一次驗證了劉鎮宇的孤獨與無助。

編劇欠我們一個完好的劉鎮宇，卻給了我們一個支離破碎，強力支撐，不讓崩盤散沙從受傷的縫隙流出來的堅強劉鎮宇。

（以上圖片翻攝自tvNDrama臉書）

yeonhee
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關鍵字

阿爾罕布拉宮的回憶, 炫彬, 玄彬, 朴信惠, 日韓風

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