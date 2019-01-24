ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

彭浩翔《恭喜八婆》預告笑爆！《低俗喜劇》爆炸糖趴地「掉出北半球」

記者洪文／綜合報導

港片《恭喜八婆》由香港鬼才導演彭浩翔挑戰不可能的任務，不但集合香港八大女星，更展現快手快編的功力，完全以讓觀眾開懷大笑為出發點拍攝出新作品。眾女星們在電影中扮「八婆」，彭浩翔一手捧紅的性感女星「爆炸糖」陳靜為了恩師再度在大銀幕上賣弄性感，另外以《春嬌志明》系列走紅的陳逸寧和林兆霞及谷祖琳也在彭浩翔號召之下，立刻投入演出陣容，再扮八婆。

▲▼陳靜《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）

▲陳靜《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）
  
彭浩翔當年以《低俗喜劇》中的性感女模「爆炸糖」一角，讓陳靜的知名度大開，在香港工作不斷，成為性感女神，更獲得香港金像獎最佳女配角的肯定，讓陳靜視他為恩師。近來減少性感演出的她，獲得彭浩翔邀約加入賀歲作品《恭喜八婆》的演出陣入，她笑說：「連劇本都沒有看到就立刻先答應了！」而彭浩翔果然不改諷刺風格，讓她扮演當初想組成少女團體的女偶像，但出不了道轉而成了網路上的性感文青作家，卻靠著出賣朋友的故事走紅。

▲▼陳靜《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）

▲陳靜《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）
  
陳靜在片中雖然扮演文青網紅，但依然不停展現性感身材，在片中的名字還是「大波蓮」，一語道破重點，甚至每件戲服都要秀出傲人的「胸器」，但陳靜一點都不介意，大笑說：「我百分百信任導演，這樣安排一定很有效果。」在預告中，可以見到陳靜撲倒滑行，雙峰緊貼著地板一路尖叫，深深的事業線非常吸睛，成了極為搶眼的一幕，陳靜回憶大笑說：「這場戲是需要吊鋼絲的，其實我拍得有點緊張，也怕會曝光，但拍攝團隊準備的非常專業，我先做好安全準備，然後就拚了命去演到導演要求的效果。」

▲▼陳靜《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）

▲陳靜《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）
  
在預告中也可以見到在《春嬌志明》系列中，扮演楊千嬅姊妹淘的谷祖琳、陳逸寧和林兆霞再次以八婆面貌上陣，他們開心表示和導演的合作已經很有默契了，這次會再度使出渾身解數，一定可以讓觀眾笑得出來，看得很開心。故事就是從林兆霞不小心誤用了女魔頭上司梁洛施的母奶給大老闆謝賢喝，極度擔心被開除，而請眾家八婆展開一場尋奶任務而展開，眾多八婆的心結，也藉由這次的尋奶過程可以一次說個清楚。
 
《恭喜八婆》預計2月27日在台上映。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

「兒子」紐西蘭當兵意外去世！葉全真哽咽：他夢想還沒完成

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

劉以豪怒了：那是我家！　「住家被公開」飆34字護家人

白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

斯亞尾牙「掉出超兇半球」！　對比12年前《黑澀會》網驚：真的長大了

小鬼公開《玩很大》錄影照：這陣容厲害了！　網激動：黃隊被壓著打

男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

「兒子」紐西蘭當兵意外去世！葉全真哽咽：他夢想還沒完成

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

劉以豪怒了：那是我家！　「住家被公開」飆34字護家人

白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

斯亞尾牙「掉出超兇半球」！　對比12年前《黑澀會》網驚：真的長大了

小鬼公開《玩很大》錄影照：這陣容厲害了！　網激動：黃隊被壓著打

男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

恭喜八婆, 彭浩翔, 低俗喜劇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 4歲小花幫爸綁頭髮　「成果出爐」鄧超大崩潰：求您放過我吧
  2. 《寒單》高雄狂炸！底下驚喜捕捉「網路爆紅女神」
  3. 「戰狼」吳京春運列車搶無票　自備小凳子坐過道
  4. Prada助理躍升女主角！梅莉史翠普認證：合作過最棒的年輕女星
  5. 邱昊奇試鏡50次沒人要　痛揭片場被摔劇本「空有外表」
  6. 花45元翻譯Sunnee「一句泰語」　結果出爐…粉絲看傻眼：就這樣？
  7. 彭浩翔《恭喜八婆》預告笑爆！《低俗喜劇》爆炸糖趴地「掉出北半球」
  8. 馮偉衷「已受訓7次」仍被輾斃！　軍方曝光「奪命關鍵原因」
  9. BT21太夯！防彈經紀公司挖角「RYAN作者」　收回大餅自己賺
  10. 專訪／《狼王子》PTT負評血洗　林心如背後「一句話」感動張軒睿

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366