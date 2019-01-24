彭浩翔《恭喜八婆》預告笑爆！《低俗喜劇》爆炸糖趴地「掉出北半球」

記者洪文／綜合報導

港片《恭喜八婆》由香港鬼才導演彭浩翔挑戰不可能的任務，不但集合香港八大女星，更展現快手快編的功力，完全以讓觀眾開懷大笑為出發點拍攝出新作品。眾女星們在電影中扮「八婆」，彭浩翔一手捧紅的性感女星「爆炸糖」陳靜為了恩師再度在大銀幕上賣弄性感，另外以《春嬌志明》系列走紅的陳逸寧和林兆霞及谷祖琳也在彭浩翔號召之下，立刻投入演出陣容，再扮八婆。

▲陳靜《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）



彭浩翔當年以《低俗喜劇》中的性感女模「爆炸糖」一角，讓陳靜的知名度大開，在香港工作不斷，成為性感女神，更獲得香港金像獎最佳女配角的肯定，讓陳靜視他為恩師。近來減少性感演出的她，獲得彭浩翔邀約加入賀歲作品《恭喜八婆》的演出陣入，她笑說：「連劇本都沒有看到就立刻先答應了！」而彭浩翔果然不改諷刺風格，讓她扮演當初想組成少女團體的女偶像，但出不了道轉而成了網路上的性感文青作家，卻靠著出賣朋友的故事走紅。

▲陳靜《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）



陳靜在片中雖然扮演文青網紅，但依然不停展現性感身材，在片中的名字還是「大波蓮」，一語道破重點，甚至每件戲服都要秀出傲人的「胸器」，但陳靜一點都不介意，大笑說：「我百分百信任導演，這樣安排一定很有效果。」在預告中，可以見到陳靜撲倒滑行，雙峰緊貼著地板一路尖叫，深深的事業線非常吸睛，成了極為搶眼的一幕，陳靜回憶大笑說：「這場戲是需要吊鋼絲的，其實我拍得有點緊張，也怕會曝光，但拍攝團隊準備的非常專業，我先做好安全準備，然後就拚了命去演到導演要求的效果。」

▲陳靜《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）



在預告中也可以見到在《春嬌志明》系列中，扮演楊千嬅姊妹淘的谷祖琳、陳逸寧和林兆霞再次以八婆面貌上陣，他們開心表示和導演的合作已經很有默契了，這次會再度使出渾身解數，一定可以讓觀眾笑得出來，看得很開心。故事就是從林兆霞不小心誤用了女魔頭上司梁洛施的母奶給大老闆謝賢喝，極度擔心被開除，而請眾家八婆展開一場尋奶任務而展開，眾多八婆的心結，也藉由這次的尋奶過程可以一次說個清楚。



《恭喜八婆》預計2月27日在台上映。