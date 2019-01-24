甜美女神終於蛻變開戰！絕美戰神邵雨薇黑色皮革緊身戰袍驚豔登台

▲絕美戰神邵雨薇出席【艾莉塔：戰鬥天使】城市快閃投影光雕秀揭幕記者會。



圖、文／台灣福斯影片提供

全球粉絲引頸期盼、今年農曆賀歲唯一強檔鉅作【艾莉塔：戰鬥天使】即將於2月5日大年初一0:00起與全台觀眾見面！為呈現監製詹姆斯卡麥隆這位影壇活傳奇的新作中龐大的世界觀，本次台灣福斯影片領先全球，耗資500萬打造城市快閃投影光雕秀，於華山1914文化創意園區正式揭幕，特別設計重現艾莉塔甦醒重生後大展身手的機械舞蹈情境劇演出，成功為當晚的活動引爆現場第一波高潮，表演尾聲神秘嘉賓「邵雨薇」現身站台力挺，身穿黑色皮革緊身戰袍晉升為「絕美戰神」，畫上電影中象徵艾莉塔成長蛻變的血跡妝登台，與過去甜美氣質相比超反差，以完全不同的形象瞬間驚艷全場，並霸氣宣告城市快閃投影光雕秀巡迴正式啟動，完全為台灣知名地標量身打造而成的城市快閃投影光雕畫面將華山大草原瞬間變成廢鐵市一景，也讓全場瞬間嗨翻了！【艾莉塔：戰鬥天使】將於2月5日大年初一於全台正式上映。

本次受福斯影片之邀前來替即將於2月5日大年初一上映的【艾莉塔：戰鬥天使】站台的邵雨薇，早已經搶先全台看過電影。而身為影視歌三棲超高人氣的她更是大為驚嘆，強烈推薦這部電影：「詹姆斯卡麥隆真的是非常偉大的殿堂級導演，我也有進戲院朝聖經典神作【阿凡達】，還記得那時候電影上映後，導演所採用的3D特效技術就已經很強大了，這次搶先大家欣賞【艾莉塔：戰鬥天使】更可以感覺現代科技越來越發達，細緻繁複的3D特效和動態捕捉技術很流暢，看到後面完全感覺就是身處在廢鐵市那個世界裡面！」早已視詹姆斯卡麥隆為神級人物的她直呼神導再一次創造了不可能。





邵雨薇出道以來一直是以鄰家女孩形象深植人心，現場她也自曝其實根本內心是個女漢子，個性一點都不柔弱，和艾莉塔同樣追求正義、擇善固執，學生時期為分擔家計、寧可鬧家庭革命也要轉學，現在早已是全民女神的邵雨薇笑稱這方面和艾莉塔很像：「艾莉塔在外看似作風強勢，但遇到喜歡的人就會臉皮很薄，這點也和我很像，國中三年級第一次主動告白就被打槍拒絕，之後就變得很被動，最多就是對喜歡的人釋出善意」大讚佩服艾莉塔個性愛恨分明，大膽地表現自己，擁有超強身手和強大心靈，完全是她心中的新偶像代表，提到片中的艾莉塔和男主角雨果之間的虐心戀情，也覺得相當羨慕他們如此轟轟烈烈。

邵雨薇過去曾經演出跆拳道社長小試身手，經歷了【艾莉塔：戰鬥天使】視覺饗宴的洗禮，也相當期待未來有機會嘗試動態捕捉效果的演出，更夢想有一天前進好萊塢帥氣演出女性挑大樑的動作電影，現場許願接拍到亞洲版【史密斯夫婦】，演出既幽默又帥氣的特務角色，被問到要選哪一位亞洲男星擔任史密斯先生？邵雨薇的答案竟是韓國資深男神元斌！坦言因為喜歡大叔、這樣的熟男很有魅力。

當今好萊塢女權意識抬頭，總是創造影史紀錄的殿堂級導演詹姆斯卡麥隆早在二十年前就有此概念，當他留意到木城幸人的經典漫畫《銃夢》時，卡麥隆立刻認為這是他可以用來推動全新電影體驗的作品：一個讓人產生共鳴的女性角色，由她的核心情感將帶領我們開啟一段冒險旅程。詹姆斯卡麥隆花了將近十年的時間開發特效技術，才讓原著描繪的複雜視覺效果完美躍上大銀幕，為了打造廢鐵市的世界，製作團隊更在德州打造極為龐大規模與完整細節的布景，後有好萊塢最頂尖的動態捕捉特效公司WETA加持，就連導演勞勃羅里葛茲自己也為之讚嘆其畫面細膩程度。視艾莉塔為新偶像的邵雨薇搶先欣賞完電影的當下也極有共鳴：「導演詹姆斯卡麥隆一步步描繪出深藏他心中多年的謬思女神艾莉塔，透過電影可以發現她內心柔軟、但卻擁有強大一面的冒險歷程，藉此傳遞他所亟欲表達的精神，而這種精神是不分國界與年齡的人都會為之感動，我想這就是為何詹姆斯卡麥隆之所以能有今日地位的原因！」

特別值得一提的是，本次台灣福斯影片更是榮登全球之冠，霸氣砸下總計超過500萬重金打造城市快閃投影光雕秀，於華山1914文化創意園區揭幕全台，由化身絕美戰神的邵雨薇正式啟動全台巡迴，完全為台灣知名地標量身打造而成的城市快閃投影光雕畫面將入夜後的華山劇場瞬間變成廢鐵市一景，現場觀眾搶先見證電影獨家首度曝光片段，比全球早一步感受震撼的視覺饗宴！除了記者會活動之外，城市快閃投影光雕秀將分別於1月25日前進台中TIGER CITY 購物中心、1月26日前進高雄捷運中央公園站、1月27日前進台北華山1914文化創意產業園區，當日晚間時段6點至9點，每30分鐘開演，現場也將搭配AR巡迴卡車，讓當地觀眾立即體驗全球首創的AR濾鏡相框，福斯影片粉絲專頁更同步展開AR濾鏡相框分享活動，使用自己的手機也能一秒變身戰神艾莉塔！

不只視覺震撼，【艾莉塔 : 戰鬥天使 】也將帶來最酷的聽覺享受！席捲全球音樂排行榜，全英音樂獎最佳女歌手「英倫危險甜心」杜娃黎波Dua Lipa特別獻聲電影【艾莉塔 : 戰鬥天使 】主題曲《SWAN SONG》，1月25日全台火熱上架；由曾為電影【死侍】、【瘋狂麥斯】操刀電影配樂的Tom Holkenborg (aka Junkie XL)所打造的《艾莉塔：戰鬥天使 電影原聲帶》預定2月5日數位發行，年度電影金曲即將重磅來襲！【艾莉塔：戰鬥天使】將於2月5日大年初一於全台正式上映。