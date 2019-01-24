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外媒：前妻爆嗆布萊德彼特新歡！莎莉賽隆不爽「到底想怎樣」

▲▼布萊德彼特、莎莉賽隆、珍妮佛安妮斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲離婚後感情動向備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

布萊德彼特（Brad Pitt）近日被《太陽報》、《每日郵報》等外媒爆出和莎莉賽隆（Charlize Theron）熱戀中，而且前妻珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）還大為光火，傳訊騷擾莎莉賽隆。不過這串烏龍緋聞馬上就被和布裘關係最好的《時人》雜誌打臉，表示整件事情子虛烏有。

布萊德彼特和安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚後，整天被八卦雜誌湊對，近期對象指到了去年曾和他一起拍過名錶廣告的莎莉賽隆，但《時人》表示，2人僅有機會在片場碰面，根本沒有進一步互動。《時人》雜誌曾與布裘關係非常好，2人結婚照當時也首發在《時人》，該雜誌報導一向被視為小布的親自回應。

▲▼布萊德彼特、莎莉賽隆、珍妮佛安妮斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲莎莉賽隆傳出在酒吧和小布互動親密。（圖／達志影像／美聯社）

除了莎莉賽隆，小布時不時被湊對的對象還有前妻珍妮佛安妮絲頓、好友茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），以及「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie），但後來他都一一否認。

緋聞八卦滿天飛之外，《國家詢問報》更表示珍妮佛安妮斯頓傳出不滿莎莉賽隆而傳訊騷擾，最後莎莉賽隆不堪其擾，拿出訊息給小布，怒問：「她到底想怎樣？」最後2人都封鎖珍妮佛安妮斯頓。但也因《時人》打臉消息，前妻吃醋引爆新歡不爽的假新聞也不攻自破。

▲▼布萊德彼特、莎莉賽隆、珍妮佛安妮斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲八卦雜誌爆料珍妮佛安妮斯頓不爽前夫的新歡。（圖／達志影像／美聯社）

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布萊德彼特, 莎莉賽隆, 珍妮佛安妮斯頓

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