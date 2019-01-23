ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

起底鄭人碩花心前科！　花名單還有「D奶女星」險成小三

▲鄭人碩（左）當年跟尹馨（中）合作《川流之島》時爆曖昧，後來男方才有已經當爸的消息，然後補結婚。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

之前鄭人碩讓前妻懷孕後，還沒娶她，卻跟合作《川流之島》的尹馨約會，2人當時被直擊在西門町喝酒，還摟摟抱抱，才發現當時前妻一直以來都在臉書公開宣示主權，努力上傳合照放閃，感覺很怕孩子的爸在演藝圈亂喇女星。

鄭人碩先上車後補票後，一直在臉書上曬天倫，營造一副好爸爸的形象，直到2018年12月初，才被突然爆出他早跟結婚2年的妻子離婚的新聞，離婚的時間點則在9月。

 ▲鄭人碩有前科。（圖／翻攝自Facebook／鄭人碩、尹馨）
 
▲鄭人碩、尹馨曾被目擊在西門町約會，女方隨即澄清「只是朋友」。（圖／翻攝自Facebook／尹馨）

當時媒體報導夫妻2人「聚少離多、感情變淡，才決定放彼此自由，雙方經過理性的考量，並未撕破臉，也都會一起負起照顧兒子的責任」。鄭人碩還道歉小薰被貼上「小三」罵名，並向前妻懺悔：「耽誤人家了啦！我必須再增進怎樣包容（對方）、讓人家認同，這部分做不好，都在學著怎麼樣愛人或被愛。」

之前鄭人碩接受本刊訪問，曾說：「我曾經極度自卑，極度不敢交朋友。」也透露自已父母先後病逝，跟小薰背景有所相似。

二度獲得金馬肯定，鄭人碩（前排右1）的工作邀約不斷，不過私生活也夠忙，除了有前妻跟小孩，還有新歡。

▲鄭人碩爆劈腿小薰，花心事跡再添一椿。（圖／鏡週刊提供）

只是鄭人碩、小薰這小倆口除了被抓包鬼祟同車約會之外，更收到讀者爆料，鄭人碩的前妻圓圓不但在IG開罵小薰「阿門耶穌裝純潔」、「最毒婦人心是妳」，更怒譙骯髒下流，竟然「連小孩也要欺負」，除了證實2人確實有鬼，加上尹馨那碼，算來前妻已被二度辜負。

更多鏡週刊報導
【前妻戰新歡】「我太笨了！」　小薰是二次劈腿受害者
【前妻戰新歡】小三女星比慘　她被公開性關係＆賠錢換撤告
【前妻戰新歡】正宮的怒吼　「金鐘奶」女星被酸「阿姨」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

推薦閱讀

1歲小小愛邊跑小奶音邊喊「拔拔～」　江宏傑一聽：融化了

安室奈美惠引退內幕曝光！　7年前「1關鍵原因」萌生退意

2018歌手口碑榜冠軍是「他」　打趴周杰倫、林俊傑等4歌壇天王！

鄧紫棋穿透膚薄紗…一看裡面「只穿小可愛」　上下都露辣翻！

易烊千璽「剪平頭+穿囚犯服」新造型曝光　新電影搭檔金馬影后！

炎亞綸揭「同學霸凌3手段」　國中3年被當異類：很孤立無援

被目擊帶妻「流落香港街頭」覓住處　吳卓林：不會搬回家！

老公在家人面前脫口「一句話」　艾莉絲聽完超尷尬…全場傻眼！

阿龐「脖子長痘痘」過半年都沒好　就醫後…結果是「癌症」

《以團之名》男選手跳到一半「脫衣亂丟」　導師全傻眼：在幹嘛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

不爽郝龍斌挺鄭惠中　余天直播嗆：以後我叫人看到你就打！

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 鄭人碩, 小薰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瑞莎「當台灣人心願又落空」　5年幽靈人口痴等：這是我家
  2. 隋棠產後1個月「激細美腿現形」！　網看傻：這身材叫生過？
  3. 分手5個月！井柏然、倪妮爆「世紀復合」　被目擊夜宿女方家
  4. 《聲林之王》會是誰？鎖定25日9點播出　神秘好禮送給你
  5. 法拉利姊得知被爆「男人照」　情緒激動：我跟台灣人都結仇？
  6. 影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫
  7. 狠巴鄭麗君！　鄭惠中：我道歉不代表部長做的事是對的
  8. 《阿爾罕》結局了　炫彬談演技：不想讓關注我的人後悔
  9. 鄭惠中現身！「我的行為是錯的」　道歉：做了這些事情非常不對
  10. 快訊／鄭惠中現身被罵爆「丟臉！」　議員回嗆：欺負低收入戶對嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366