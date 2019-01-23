起底鄭人碩花心前科！　花名單還有「D奶女星」險成小三

▲鄭人碩（左）當年跟尹馨（中）合作《川流之島》時爆曖昧，後來男方才有已經當爸的消息，然後補結婚。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

之前鄭人碩讓前妻懷孕後，還沒娶她，卻跟合作《川流之島》的尹馨約會，2人當時被直擊在西門町喝酒，還摟摟抱抱，才發現當時前妻一直以來都在臉書公開宣示主權，努力上傳合照放閃，感覺很怕孩子的爸在演藝圈亂喇女星。

鄭人碩先上車後補票後，一直在臉書上曬天倫，營造一副好爸爸的形象，直到2018年12月初，才被突然爆出他早跟結婚2年的妻子離婚的新聞，離婚的時間點則在9月。

▲鄭人碩、尹馨曾被目擊在西門町約會，女方隨即澄清「只是朋友」。（圖／翻攝自Facebook／尹馨）



當時媒體報導夫妻2人「聚少離多、感情變淡，才決定放彼此自由，雙方經過理性的考量，並未撕破臉，也都會一起負起照顧兒子的責任」。鄭人碩還道歉小薰被貼上「小三」罵名，並向前妻懺悔：「耽誤人家了啦！我必須再增進怎樣包容（對方）、讓人家認同，這部分做不好，都在學著怎麼樣愛人或被愛。」

▲鄭人碩爆劈腿小薰，花心事跡再添一椿。（圖／鏡週刊提供）



只是鄭人碩、小薰這小倆口除了被抓包鬼祟同車約會之外，更收到讀者爆料，鄭人碩的前妻圓圓不但在IG開罵小薰「阿門耶穌裝純潔」、「最毒婦人心是妳」，更怒譙骯髒下流，竟然「連小孩也要欺負」，除了證實2人確實有鬼，加上尹馨那碼，算來前妻已被二度辜負。

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