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證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

記者李湘文／綜合報導

「Wackyboys反骨男孩」孫生原是《麻辣天后傳》助理主持人，最近卻從節目中悄悄消失，被爆是因為團員酷炫惹惱製作人孫樂欣，不得不暫時離開。利菁向來疼孫生，但這回也無奈表示：「小孩們一而再、再而三不懂事，想來就來，不爽就說不來。」吐露夾在中間的為難。

▲利菁回應孫生離開《麻辣天后傳》一事。（圖／翻攝自臉書／麻辣天后傳、利菁）

▲利菁回應孫生離開《麻辣天后傳》一事。（圖／翻攝自臉書／麻辣天后傳、利菁）

孫生原本要和孫樂欣合作，開一個私人頻道「孫生來了」，相關合約都已經談好，卻被酷炫搶先開設。據悉，孫樂欣不滿酷炫沒有先告知，而且用了一樣的名稱，加上覺得對方口氣不禮貌，認為酷炫「不在意那節目，只在意頻道」，導致溝通失敗，孫生暫時回不去《麻辣》。

孫生丟《麻辣》主持棒。（圖／翻攝自酷炫臉書）

▲因為酷炫擅自開頻道，孫生丟了《麻辣天后傳》主持棒。（圖／翻攝自酷炫臉書）

對此，利菁也感慨「小孩們不懂事」，在臉書轉貼新聞，問：「你們了解我的為難了嗎？」她指責，後輩們說來就來、不爽就說不來，談好的經紀合約如同虛設，還放話「網路才是王道，電視無用」。利菁無奈表示：「只能尊重，人各有志，給予祝福，能幫忙的是私下當家人般的關心。」

對於這次糾紛，孫生的經紀人無奈說「真的很可惜」，已緊急要求酷炫關閉頻道，並帶著2人去跟孫樂欣道歉，只是現在似乎暫時還是回不去。孫樂欣則說：「只要孫生處理好合約問題，未來還是有機會。」

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