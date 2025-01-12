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台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人許聖梅近日在節目《震震有詞》爆料演藝圈秘辛。她提到有大廠商要找年度代言人，經常由A、B、C三位女星競爭，但最終總是由C女星脫穎而出，然後C女星價碼最低，竟是因為「含睡」。

▲▼許聖梅爆料某女星聲稱出國進修，其實是去伴遊陪睡。（圖／翻攝自YouTube）

▲許聖梅爆料某女星聲稱出國進修，其實是去伴遊陪睡。（圖／翻攝自YouTube）

許聖梅表示，有些女藝人會消失一到兩個月，聲稱前往歐洲或巴黎遊學，但是在社群平台上幾乎看不到任何相關照片，「那就是有點怪怪的啊」。她接著透露，女星A、B、C都想競爭廣告代言，當A是大咖，B會嘗試調低片酬，但C的狀況截然不同，B女星是爆料者，與C是閨蜜，但是對於C能連續3年擔任年度代言人感到不滿，認為這種情況非常罕見，因為通常代言合約不會持續這麼久，應該會更換代言人才對。

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▲▼許聖梅爆料某女星聲稱出國進修，其實是去伴遊陪睡。（圖／翻攝自YouTube）

▲許聖梅表示，有些人聲稱歐美遊學，但是社群網站從沒見過照片，「那就是怪怪的啊」。（圖／翻攝自YouTube）

後來B發現，每次C在續約前，總會公開表示將前往歐洲進修一個月，高調說需要為疲憊的生命充電。許聖梅說：「但是是誰充的電，就不要管了。」而每次C結束進修回國後，續約便順利完成。隨後，B去整形，用爆料換專訪，因此說出C「含睡換代言」的內幕。

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