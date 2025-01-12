黃仲崑回鄉體驗部落舞　黃遠虧爸「開班授課」

記者許逸群／台北報導

藝人黃遠近日帶著父親黃仲崑回到家鄉臺東金峰鄉嘉蘭村，參與一場充滿自然與文化魅力的農遊體驗活動。黃遠與黃仲崑一起體驗舂米、享用小米料理，並參與部落舞蹈表演，父子間的默契與幽默互動吸引眾人目光。溫馨又不失幽默的父子互動，讓現場笑聲不斷。

▲黃仲崑與老婆Lulu。（圖／嘉蘭休閒農業發展協會提供）

黃遠幽默地調侃父親：「爸爸的部落舞跳得比我還好，應該多留幾天再開班授課。」黃仲崑也透露，黃遠從小就熱愛大自然：「這孩子小時候最開心的事，就是跟著我到山林裡露營。我們父子倆這次能在部落共度時光，很有意義，也算重拾當年的回憶。」

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▲黃仲崑體驗部落舞蹈。（圖／嘉蘭休閒農業發展協會提供）



此次隨行的黃仲崑妻子LuLu則透露了另一件趣事：「黃遠說想多帶朋友來這裡露營，但他忘了自己上次露營因為帳篷搭不好的糗事，還得靠爸爸救場！」這些溫馨又搞笑的小插曲，讓大家看到黃遠在鏡頭外的真實模樣。

▲藝人黃遠回到家鄉體驗農村活動。（圖／嘉蘭休閒農業發展協會提供）

黃遠父子憑藉自然系魅力，再次圈粉無數。而他們在嘉蘭村的一舉一動，不僅展現家鄉文化，也成了父子情深的最佳寫照。