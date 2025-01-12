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源田壯亮回家了！衛藤美彩首發聲「會繼續支持丈夫」夫妻全白圖道歉

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星衛藤美彩是偶像女團「乃木坂46」前成員，與職棒西武獅隊隊長源田壯亮結婚剛滿5周年，老公卻在去年爆發不倫戀，且傳出失聯離家拋妻棄子。而夫妻倆12日在社群網站發文道歉，並強調夫妻決定攜手面對未來，她表示「會繼續支持丈夫」。

▲衛藤美彩、源田壯亮。（圖／翻攝自推特）

▲衛藤美彩、源田壯亮夫妻和解。（圖／翻攝自推特）

衛藤美彩發出全白圖，第一行就因私事引發社會騷動向大眾道歉。她表示夫妻多次討論，決定共同面對，「我個人也會繼續支持我的丈夫，讓他能全心投入棒球事業。同時，為了感謝那些支持他的各位，我們夫妻將一同努力，回報大家的關愛，衷心希望能夠得到大家的溫暖守護。」在此之前，她曾被日媒爆出懷第二胎時罹患大病，接受腹部手術，且丈夫坦承與銀座俱樂部小三外遇後離家失聯，並告訴她「剩下找律師」，最後婚姻仍得以挽救，雙方各自發文表示「夫妻攜手面對未來」。

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▲▼衛藤美彩、源田壯亮全白圖道歉發聲，夫妻決定攜手共同面對未來。（圖／翻攝自IG）

▲衛藤美彩全白圖道歉發聲：「我會繼續支持我的丈夫。」（圖／翻攝自IG）

而源田壯亮也透過IG發文道歉，「因為我輕率的行為，給球迷以及相關人士帶來了極大的困擾和擔憂，在此我衷心致上最深的歉意」，並強調「讓妻子感到傷心痛苦一事，感到深刻反省」。他表示外界爆料與事實有出入，但針對此事已經與妻子直接溝通，決定攜手面對未來，共同向前邁進。

源田壯亮接著表示會重新檢討自己，努力改變，透過棒球回報，未來從年初的訓練開始，會轉移陣地到所澤，更加專注於棒球，「因為我的行為而失望的獅子隊球迷，以及獅子隊球團，我會竭盡全力，以球場上的表現，重新贏回大家的信任，直到我的棒球生涯結束。此次事件，再次誠摯致歉。」

▲▼衛藤美彩、源田壯亮全白圖道歉發聲，夫妻決定攜手共同面對未來。（圖／翻攝自IG）

▲源田壯亮道歉，表示與妻子直接溝通，決定攜手面對未來。（圖／翻攝自IG）

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