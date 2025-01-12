阿本爆遭廠商性騷擾「當眾想看裸體」！　收露骨訊息：看到你起反應

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（13日）播出「職場霸凌是上班日常？好煩哦！每天都不想上班」，藝人阿本剛轉行做幕後工作就遇到同事酸言酸語，甚至還曾被合作廠商言語性騷擾：「有個大老闆說要談合作，會議上大家也都很認真，沒有任何開玩笑，突然一個男主管就說『阿本，你裸體應該蠻好看的，我蠻想看的』，旁邊其他主管也沒講話，我就覺得很奇怪，後來他又重複講了2、3次，還拿酒出來喝，整個氣氛就很奇怪。」

▲阿本遭到廠商性騷擾。（圖／中天綜合台提供）

而會議結束後，阿本也決定不和這家廠商合作，但對方還是不斷騷擾他：「我在社群發健身照，他還會截圖跟我說『我看到你都有反應了』。」在場來賓聽了都很傻眼，阿本則說也有可能是自己的螢幕形象造成誤解：「可能我平常上節目尺度很寬，有時候人家跟我開比較over的玩笑，我接受程度很高。」

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▲阿本收到超露骨訊息。（圖／中天綜合台提供）

阿本起初轉行也被說閒話，「我覺得藝人只要轉行做其它行業，大家就會覺得你很落魄、很可憐，我一開始就遇到這種狀況，上班只要經過同事辦公室，他們就會說『今天穿很帥喔，你以為還在上節目喔』？」而同事還會不分場合地開他玩笑：「開會後，有個同事把大家叫住，說有重要的東西要分享，結果他播我以前在《棒棒堂》穿女裝跳舞的影片，大家就開始大笑，可是那個場合大家在開會工作，你突然拿這個出來笑我，我就覺得沒必要啊！為什麼藝人做幕後要被嘲笑？」

。」