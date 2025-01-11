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網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

記者劉宛欣／綜合報導

網紅歆惟是精品業者，平時也會透過直播帶貨，先前登上節目《單身行不行》大談結果的過程，坦言一開始沒有結婚想法，但是跟男友交往才一個月就意外懷孕，因此火速決定結婚，沒想到婚禮上竟然連老公的前女友都到場，甚至還拿到了捧花，場面相當尷尬。

▲歆惟婚禮遇到不速之客。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

▲歆惟婚禮遇到不速之客。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

歆惟透露婚禮當天，迎親時忘記帶捧花，因此臨時去做了一個，到了抽捧花的環節，她的一眾好友上台抽捧花，怎料婆婆竟然在此時大喊「我這裡還有一個捧花」，主持人隨後邀請所有單身的女性上台，沒想到就連老公前女友都上台，最糟的是，捧花雖然是由歆惟拋出，卻好死不死被前女友接到。

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▲歆惟婚禮遇到不速之客。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

▲前女友上台之後接到了捧花。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

歆惟看著一切發生，但仍保持不失禮貌的尷尬微笑，懷著四個月身孕的她感到相當不滿，可直男性格的老公則不以為意，認為自己也無法控制前女友要做什麼。隔天，前女友因為也是個大網紅，馬上就上傳了與歆惟婆婆臉貼臉的照片，內文還提到被歆惟抱著哭，表示「永遠愛你們」，稱歆惟老公一家人是她永遠的家人。

最氣人的是，歆惟事後在好友們告知才知道，該名前女友在大庭廣眾之下，抱著她婆婆一直哭，哭到被扶出去，哭到最後大家都散場了，還在原地哭，歆惟無奈表示「我才知道她做了那麼過分的事」，種種插曲讓她產前憂鬱症狀嚴重，最後孩子8個月就早產，所幸之後並沒有大礙。

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歆惟, 單身行不行

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