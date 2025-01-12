ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

中國演員王星。(圖／翻攝泰國頭條新聞、百度百科）

▲中國演員王星。(圖／翻攝泰國頭條新聞、百度百科）

圖文／CTWANT

中國演員王星近期因赴泰拍戲，結果反遭詐騙集團控制，被送往緬甸詐騙園區成為「豬仔」。後續王星的女友隨即報警、透過網路求助，意外的讓整起事件成為國際關注焦點。後續中緬泰三國官方出手介入，這才讓王星於7日脫困，目前王星也於11日凌晨返回中國上海。而有消息人士指稱，由於此事件影響甚鉅，目前許多詐騙集團都感覺到壓力，紛紛在「出清」人質中。

根據媒體報導指出，王星受訪時表示，自己是微信與一個假冒泰國知名娛樂公司的員工聯繫。王星出於對該公司的信任，所以決定接受邀約並前往泰國。抵達素萬那普國際機場後，接機人員將他帶至泰國北部達府美索縣，再安排他乘船非法越境至緬甸妙瓦底。過程中，王星逐漸察覺不對勁，但因擔憂自身安全不敢反抗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在王星消失後，王星的女友隨即報警，並且透過網路發文，呼籲各界給予協助。消息曝光後，整起事件也引起國際關注，在中緬泰三國官方介入後，泰國警方也順利從緬甸官方手中帶回王星。後續在經過泰國警方調查後，確認王星在此案中的確是受害者，並無涉及任何人口販運的案件，因此最終於11日讓王星返回中國。

也有知情人士表示，由於整起事件引發國際關注，這讓詐騙集團倍感壓力，目前正在進行「年底大出清」，將控制的人質以低於原先喊價的價格「拋售」，從每人3萬美金降至6000美金，企圖迅速脫手。知情人士也向民眾呼籲，如果前往泰國旅遊的話，務必要結伴同行。如果是獨自旅遊的話，如遭遇有人提出共乘，也特別留意。

延伸閱讀
他賓士停車格內竟被開「雙單」　網狠酸：快過年了
亡父筆記本藏神秘地址！她一查才知「爸媽都在世」　驚揭34年身世之謎
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場

白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

源田壯亮回家了！衛藤美彩首發聲「會繼續支持丈夫」夫妻全白圖道歉

源田壯亮回家了！衛藤美彩首發聲「會繼續支持丈夫」夫妻全白圖道歉

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 50歲簡沛恩影片爆紅「破百萬觀看」自己也驚呆：很意外
  2. 陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕
  3. 洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼
  4. 洛杉磯野火快燒到家門！哈利梅根開放豪宅避難　前進災區慰問災民
  5. 楊丞琳李榮浩「罕見同台合體」！台下緊盯愛妻唱歌　癡迷表情全被拍
  6. 女團「ELL＆s」校園辦千人見面會　粉絲感動淚崩場面溫馨
  7. 小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲
  8. 源田壯亮回家了！衛藤美彩首發聲「會繼續支持丈夫」夫妻全白圖道歉
  9. 小孟老師／1月12日星座運勢　獅子新戀情新機會來臨
  10. 鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366