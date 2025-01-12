陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

▲中國演員王星。(圖／翻攝泰國頭條新聞、百度百科）

圖文／CTWANT

中國演員王星近期因赴泰拍戲，結果反遭詐騙集團控制，被送往緬甸詐騙園區成為「豬仔」。後續王星的女友隨即報警、透過網路求助，意外的讓整起事件成為國際關注焦點。後續中緬泰三國官方出手介入，這才讓王星於7日脫困，目前王星也於11日凌晨返回中國上海。而有消息人士指稱，由於此事件影響甚鉅，目前許多詐騙集團都感覺到壓力，紛紛在「出清」人質中。

根據媒體報導指出，王星受訪時表示，自己是微信與一個假冒泰國知名娛樂公司的員工聯繫。王星出於對該公司的信任，所以決定接受邀約並前往泰國。抵達素萬那普國際機場後，接機人員將他帶至泰國北部達府美索縣，再安排他乘船非法越境至緬甸妙瓦底。過程中，王星逐漸察覺不對勁，但因擔憂自身安全不敢反抗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在王星消失後，王星的女友隨即報警，並且透過網路發文，呼籲各界給予協助。消息曝光後，整起事件也引起國際關注，在中緬泰三國官方介入後，泰國警方也順利從緬甸官方手中帶回王星。後續在經過泰國警方調查後，確認王星在此案中的確是受害者，並無涉及任何人口販運的案件，因此最終於11日讓王星返回中國。

也有知情人士表示，由於整起事件引發國際關注，這讓詐騙集團倍感壓力，目前正在進行「年底大出清」，將控制的人質以低於原先喊價的價格「拋售」，從每人3萬美金降至6000美金，企圖迅速脫手。知情人士也向民眾呼籲，如果前往泰國旅遊的話，務必要結伴同行。如果是獨自旅遊的話，如遭遇有人提出共乘，也特別留意。

延伸閱讀

▸ 他賓士停車格內竟被開「雙單」 網狠酸：快過年了

▸ 亡父筆記本藏神秘地址！她一查才知「爸媽都在世」 驚揭34年身世之謎

▸ 原始連結