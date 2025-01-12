記者吳睿慈／綜合報導

南韓90歲「國民爺爺」李順載2024年10月曾爆出健康惡化，他在靜養近3個月後，日前出席KBS演技大賞，成為最終大獎得主，他在眾人的攙扶下走到台上，由於他所主演的戲劇《狗之聲》拍攝期撞到大學任職教授的工作行程，他不得已向學生告假，學生卻反而鼓勵他「好好地演」，終於拿下大賞，他激動地流下眼淚，並表示「這輩子都在欠人情，獲得很多幫助，謝謝。」催淚感言令人鼻酸。

▲▼南韓最年長大賞得主，90歲李順載得獎全場站起來為他鼓掌。（圖／翻攝自KBS）



[廣告]請繼續往下閱讀...

李順載出道69年參演過無數影視作品，他11日以戲劇《狗之聲》拿下KBS演技大賞，既是南韓最高齡大賞得主，也是他人生第一座大賞，他心情激動表示「活久了總會有這樣的日子到來，想著總有一天總會有機會吧，今天終於拿到這個美麗的獎、珍貴的獎」，他自嘲職涯拿了無數「功勞獎」，這次終於拿到演技大賞，心中情緒難以言喻。

▲▼李順載接過獎心情很激動。（圖／翻攝自KBS）



一生為戲劇奉獻，李順載至今還在大學當教授，任職長達13年，但因接下戲劇《狗之聲》主演，拍攝地每次要花4小時半的時間前往巨濟島，通勤逾20次令他體力撐不住，不得已向學生告假拍攝期6個月，感言講至此，他哽咽地說著：「真的對不起，我沒有當教授的資格。」但學生反而鼓勵他「不要擔心，難得主演戲劇，好好地去演吧」，他催淚致謝：「我相信那些學生，盡了全力參演，因此獲得了今天的成果，謝謝。」

▲李順載致謝學生，感言超感動。（圖／翻攝自KBS）



李順載不忘致謝觀眾們，「謝謝今天來到頒獎典禮為我鼓勵的觀眾，還有現在在電視機前收看的觀眾，我這輩子都在欠人情，獲得很多幫助，謝謝。」語畢全場給予最高敬意的掌聲，李順載的感言感動著所有人。