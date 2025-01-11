眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，兩人事後都各自開新頻道，感情動向受到外界關注及討論。最近Andy上傳新片分享結束長達9年的感情後的心路歷程，在影片中可見到他崩潰痛哭，他坦言剛分開時情緒非常低迷，整天關在房間裡不出門，最終為了停止內耗，在去年底臨時買了飛往香港的機票展開獨旅。

▲Andy去年10月分手家寧。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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Andy透露，一開始在經歷分手時，他度過一段時間封閉自己在房間裡，情緒低落至極點，以至於日夜顛倒且食欲全無。在忍受不了孤單的痛苦後，他試圖透過與朋友聚會和喝酒來逃避這段感情帶來的影響，但最終發現這樣反而使自己的內心消耗更加嚴重，感到徹底失去自我。為了尋找心靈出口，Andy在去年底買了一張飛往香港的機票，以終止自己的內耗。

▲Andy交往9年分手後相當難過。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



Andy解釋，他選擇香港作為旅行目的地，是因為這個城市是他過去出國最頻繁的地方，帶著一絲直覺和回憶，他獨自踏上了這次的旅程。他坦言，這趟旅行給他重要的心靈成長和自我反思的機會，同時也表示，最大的收穫是學會與自己相處，面對孤獨，並接受生活中所發生的一切。

▲Andy分手後獨自到香港拍片。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

最後，Andy表示，自己透過拍片分享這段旅程的方式，希望能為那些處於類似困境的人提供慰藉，並鼓勵他們也能找到屬於自己的方式走出困境，「分享這個影片出發點，是希望跟我處於同樣狀態的人，能獲得些許的慰藉，也能慢慢走出來，如同我影片最後講的那段。」