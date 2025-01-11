ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，兩人事後都各自開新頻道，感情動向受到外界關注及討論。最近Andy上傳新片分享結束長達9年的感情後的心路歷程，在影片中可見到他崩潰痛哭，他坦言剛分開時情緒非常低迷，整天關在房間裡不出門，最終為了停止內耗，在去年底臨時買了飛往香港的機票展開獨旅。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy去年10月分手家寧。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Andy透露，一開始在經歷分手時，他度過一段時間封閉自己在房間裡，情緒低落至極點，以至於日夜顛倒且食欲全無。在忍受不了孤單的痛苦後，他試圖透過與朋友聚會和喝酒來逃避這段感情帶來的影響，但最終發現這樣反而使自己的內心消耗更加嚴重，感到徹底失去自我。為了尋找心靈出口，Andy在去年底買了一張飛往香港的機票，以終止自己的內耗。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy交往9年分手後相當難過。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy解釋，他選擇香港作為旅行目的地，是因為這個城市是他過去出國最頻繁的地方，帶著一絲直覺和回憶，他獨自踏上了這次的旅程。他坦言，這趟旅行給他重要的心靈成長和自我反思的機會，同時也表示，最大的收穫是學會與自己相處，面對孤獨，並接受生活中所發生的一切。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy分手後獨自到香港拍片。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

最後，Andy表示，自己透過拍片分享這段旅程的方式，希望能為那些處於類似困境的人提供慰藉，並鼓勵他們也能找到屬於自己的方式走出困境，「分享這個影片出發點，是希望跟我處於同樣狀態的人，能獲得些許的慰藉，也能慢慢走出來，如同我影片最後講的那段。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Andy, 眾量級, 家寧, 網紅, YouTuber, 分手

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 指控閔熙珍害ILLIT「銷量變差、廣告被撤」！　經紀公司求償20億
  2. 陳子玄氣喘發作送急診！　冒4症狀曬照報平安：老毛病
  3. 朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光
  4. 眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮
  5. 野火燒毀洛杉磯！　名導吳宇森「與妻連夜撤出」心驚：本來無警覺
  6. Jennie痛心為LA野火災民發聲！「請大家伸出援手」熱心附救災資源
  7. 妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望　「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」
  8. 與陳妍希婚變線索又＋1！　陳曉西藏地震捐款明細「署名疑露餡」
  9. 修杰楷《祕書俱樂部》玩弄感情！　曾莞婷得知「暗黑計畫」淚崩
  10. 盧學叡打球不慎出意外骨折！　IG曬X光片自嘲：獲得一件新裝備

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366