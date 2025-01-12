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粉絲追星翹課「請假理由用完了」　VIXX Leo霸氣：你的權益就來看我

記者吳睿慈／台北報導

南韓男團VIXX成員Leo於11日在台北CLAPPER STUDIO舉辦粉絲演唱會，他來台與粉絲拜年，除了用中文祝賀「新年快樂」，還透過各種互動環節分享了如何用正面思考克服生活中的挑戰，有粉絲發問因為追星把假都用完，Leo笑回：「這是你應得的休假，請假事由就說來追我啊！」

▲▼粉絲追星翹課「請假理由用完了」　VIXX Leo霸氣：你的權益就來看我。（圖／ONINN ASIA提供）

▲粉絲追星翹課自爆「請假理由用完了」，Leo告訴粉絲「請假是你的權益，就來看我」。（圖／ONINN ASIA提供）

Leo開場帶來〈Romanticism〉和〈Tight〉兩首歌曲，以韓語和中文向粉絲送上新年祝福，表示新年能和大家見面非常開心，希望透過這次「TAKE運」主題見面會，為粉絲帶來一整年的好運。

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▲▼粉絲追星翹課「請假理由用完了」　VIXX Leo霸氣：你的權益就來看我。（圖／ONINN ASIA提供）

▲Leo場上與粉絲互動連連。（圖／ONINN ASIA提供）

見面會設計多個互動環節，Leo的貼心與幽默展現得一覽無遺，在「澤運的思考」問答部分，他親自為粉絲解答煩惱，並現場繪製「幸運塔羅牌」作為禮物，被問到「為了看Leo常常請假，各式各樣的請假理由，可以幫我多想幾個理由嗎？」Leo分析，「這是你自己應得的休假，就直接說要來看我應該沒什麼問題吧？」語畢隨即引發現場一陣爆笑。

透過趣味的故事分享與正向思考，鼓勵粉絲們遇到困難時不要放棄，要相信自己可以將不幸轉變為幸運；在「你相信運嗎？」的OX問答遊戲中，分享了許多關於自己的小秘密，像是最喜歡的台灣美食、最喜歡的台灣電影等等。

▲▼粉絲追星翹課「請假理由用完了」　VIXX Leo霸氣：你的權益就來看我。（圖／ONINN ASIA提供）

▲Leo帶來精彩演出。（圖／ONINN ASIA提供）

Leo全場包括安可在內共演唱13首歌曲，還帶來音樂劇《伊莉莎白》和《科學怪人》的經典曲目，最後在〈Dynamite〉的歌聲中，完美結束這場充滿感動與歡笑的FAN CON，同時他也感性表示，能以VIXX成員出道、與粉絲相遇，是他一生中最幸運的事，最後也與星光們約定，會盡快再來與大家相會。

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