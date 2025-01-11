《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

記者張筱涵／綜合報導

南韓影視圈11日傳來噩耗，素有「甘草演技大師」之稱的實力派演員李允熙（이윤희）驟然辭世，享壽64歲。

▲李允熙離世，享壽64歲。（圖／翻攝自經紀公司官網）



經紀公司Beom Entertainment於11日對外表示，旗下演員李允熙離世，享壽64歲，而他生前並無任何已知疾病。

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李允熙出生於1960年，1985年憑藉舞台劇《有湯嗎？》踏入演藝圈，並於2007年在電影《密陽》中飾演「姜長老」一角嶄露頭角。此後，他活躍於影壇，參與了《Mr. XXX-Kisser》、《絕密搜查》、《超級市長》以及《河路冬線》等多部知名作品，以穩健的演技和鮮明的角色形象深受觀眾喜愛。

在電視劇領域，李允熙也留下了不少經典角色，包括《救救我2》、《Black Dog》、《便利店新星》、《模範計程車》、《十匙一飯》、《殺人者的購物目錄》、《盜賊之歌》等，最新作品為2024年的《遺贈的秘密》和《魅惑之人》，他的出色表現為這些作品注入了豐富的層次與活力。

▲李允熙曾演《模範計程車》高牧師。（圖／翻攝自韓網）



李允熙的靈堂設於蔚山醫院殯儀館，告別儀式將於當地時間13日上午8時舉行，隨後安葬於蔚山天園公園。影迷與業界同仁紛紛表達哀悼之情，感謝他為影視界留下的無數經典作品，並深切緬懷這位將配角演技發揮到極致的甘草演員。