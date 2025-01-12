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鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

記者陳芊秀／綜合報導

藝人鬼鬼日前宣布懷孕，同時表示沒有結婚，在網路上討論兩極。部分網友認為孩子沒有父親成長過程會很可憐，另外一批人力推「去父留子」。主播宋燕旻發文分享自身看法：「不是在有父母的環境下小孩就會快樂的成長的……。」

▲▼鬼鬼未婚懷孕引發各界議論紛紛，主播宋燕旻分享看法。（圖／翻攝自臉書）

▲鬼鬼未婚懷孕引發各界議論紛紛。（圖／翻攝自臉書）

宋燕旻提到：「對於我的成長環境，礙於牽扯到雙親無法多說什麼細節，但不是在有父母的環境下小孩就會快樂的成長的。我雖然長成一個還可以的大人，但我是很扭曲的。」她進一步透露，曾經20幾歲單身時問過媽媽，如果到35歲都單身，可能會去國外買精生子，媽媽持開明態度說願意幫忙帶小孩，前提是經濟能力允許且經過深思熟慮。而她的爸爸則告訴她的弟弟不需要生小孩，反正爸爸有很多兄弟，總會有人生。她更透露姓氏也是因為阿公過繼給親戚改姓宋，「阿公沒改姓我就要叫方燕旻了，姓不姓的非常不需要延續，哈哈。」

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▲▼鬼鬼未婚懷孕引發各界議論紛紛，主播宋燕旻分享看法。（圖／翻攝自臉書）

▲主播宋燕旻分享看法。（圖／翻攝自臉書）

因此宋燕旻最後強調：「真的不是有父有母才是家，有溫暖跟愛才是。」強調家庭的核心價值在於愛與支持，而非形式上的完整性。而她的發文引發不少共鳴，網友紛紛回應「超級認同」、「開明的父母。在傳統的嘉義人接受不多，你很幸運」、「人生在世開心最重要」。

▲▼鬼鬼未婚懷孕引發各界議論紛紛，主播宋燕旻分享看法。（圖／翻攝自臉書）

▲鬼鬼未婚將迎接寶寶出生，主播宋燕旻分享看法。（圖／翻攝自臉書）

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鬼鬼, 吳映潔, 宋燕旻

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