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朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員朴成焄因出演《魷魚遊戲2》迎來新的事業巔峰，怎料日前卻因誤傳AV版《魷魚遊戲》畫面引起爭議，他日前受訪時為此致歉，感到相當自責。然而風波持續延燒，他本預計與潤娥合作主演tvN新劇《暴君的廚師》，製作公司於11日正式宣布，朴成焄確定退出該劇，表示：「製作團隊與朴成焄經過多次討論，最終決定無法共同參與這部作品。」

▲朴成焄本欲與潤娥合作《暴君的廚師》。（圖／翻攝自朴成焄、潤娥Instagram）

▲朴成焄本欲與潤娥合作《暴君的廚師》。（圖／翻攝自朴成焄、潤娥Instagram）

根據韓媒報導，《暴君的廚師》製作公司發出聲明，表示：「針對最近發生的事件，演員及其經紀公司已多次表達歉意，並與製作團隊進行了緊密商討。經過深思熟慮，雙方決定各自繼續前行。」此前，朴成焄於去年底不小心在IG上傳了AV版《魷魚遊戲》圖片，時機點還正好碰上濟州航空空難的國家哀悼期間，雖然在發佈後迅速刪除，但該內容已在各大社群傳播並引起巨大爭議。

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▲朴成焄本欲與潤娥合作《暴君的廚師》。（圖／翻攝自朴成焄、潤娥Instagram）

▲朴成焄不慎上傳AV封面導致新作泡湯。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

針對此事，朴成焄的經紀公司BH娛樂表示：「朴成焄在查看收到的大量私訊時，因操作失誤不小心上傳了該圖片。他本人對此感到非常震驚，對於在這種時期犯下這樣的錯誤深表歉意，並承諾會更加注意，避免類似事件再次發生。」然而，事件引發的輿論並未平息，經紀公司不得不再次公開致歉，朴成焄本人也在《魷魚遊戲2》的宣傳訪問中進一步解釋並再次道歉。

儘管如此，該事件對朴成焄的形象造成了難以挽回的損害。最終，《暴君的廚師》製作方決定在開拍前與朴成焄分道揚鑣，並計劃重新物色新演員代替他。

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朴成焄, 魷魚遊戲2, 暴君的廚師

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