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快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

記者蕭采薇／綜合報導

美國加州洛杉磯近來野火肆虐，目前已確定有11人身亡，而好萊塢也是重災區，而其中一名罹難者，羅里賽克斯（Rory Callum Sykes）過去曾是童星，但他因罹患腦性麻痺，因此來不及從火場中撤離，享年32歲。

▲前童星「羅里賽克斯」死於洛杉磯野火。（圖／翻攝自X、羅里賽克斯官網）

▲前童星「羅里賽克斯」死於洛杉磯野火。（圖／翻攝自羅里賽克斯官網）

羅里如今工作是慈善家和職業遊戲玩家，據綜合外電報導，羅里的母親雪莉賽克斯（Shelley Sykes）在「X」（推特）發文表示，原本住在馬里布山的「電視演播室」莊園裡有一間小屋，但該莊園在火災中被燒毀。

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雪莉表示，她試圖用軟管撲滅屋頂上的煤渣，但未能成功，因為管內沒有水可以滅火，「有50名勇敢的消防員前來救火，但一整天都沒有水！」

▲前童星「羅里賽克斯」死於洛杉磯野火。（圖／翻攝自X、羅里賽克斯官網）

▲羅里賽克斯（右）的媽媽雪莉賽克斯（左），發文證實兒子死於洛杉磯野火。（圖／翻攝自X）

雪莉心碎透露，在火勢蔓延之際，羅里對她說：「媽媽，妳走吧！」雪莉向澳洲媒體《10 News》表示：「沒有媽媽會丟下自己的孩子，但我的手臂骨折，我抱不起羅里，也無法移動他。」消防員將雪莉救出，當她再次回到現場時，房子已經付之一炬。

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

▲加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

原國籍澳洲的羅里出生在英國，患有先天腦性麻痺的他，曾在90年代的英國節目《Kiddy Kapers》出現。雪莉賽克斯形容兒子：「他透過手術和治療克服了許多困難，先天失明的他恢復了視力並能夠學會走路。儘管很痛苦，他仍然熱衷於和我一起環遊世界，從非洲到南極。年僅8歲時，就成為了勵志的演說家。」

 

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洛杉磯野火, 羅里賽克斯, Rory Callum Sykes

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