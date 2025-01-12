記者許逸群／台北報導

入圍本屆金馬獎最佳新演員的男星林政勳，昨（11日）受台中市影視發展基金會邀請，赴「中山73影視藝文空間」開講他的星路歷程。金馬獎電影《我的靈魂是愛做的》旅美導演陳敏郎也特地出席聆聽，笑稱是他「最特別的interview」。

▲金馬新星林政勳赴「中山73影視藝文空間」開講。（圖／海鵬影業提供）

讓人驚訝的是，年僅31歲的林政勳，戲齡竟高達22年，原來他9歲時就被星探發掘，一路參演過馮凱導演的《綠光森林》，甚至《草山春暉》等40多部戲劇，直到以「新人」之姿參演張作驥新片《優雅的相遇》，一舉提名金馬獎最佳新演員。

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▲金馬新星林政勳從童星時期就已出道。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，林政勳提到他跟導演張作驥面試的方式竟然是「吃飯」。導演邀他去工作室吃火鍋，說他「太瘦不好上鏡」，吃完飯後便獲選進入了劇組。林政勳回想拍攝《優雅的相遇》前後一年半「恍如一場夢」，除大感際遇奇幻，更稱自己很幸運。

林政勳演出張作驥執導的新片《優雅的相遇》，終於在努力22年後，獲得金馬獎的入圍肯定。但其實他自9歲踏入演藝界後，卻曾因為成名太早，飽受同學的霸凌。媽媽於是當機立斷，不僅將他轉學，並終止他的演戲之路。

▲林政勳因《優雅的相遇》踏上金馬獎。（圖／海鵬影業提供）

林政勳坦承在演出電影《優雅的相遇》之前，人生很失落。為了生活，他在洗衣店工作過，也開過計程車，還做過Uber Eats外送。有次他送餐給一個顧客，顧客看了看他，竟說：「長這麽帥幹嘛做這個？」讓他頓時百感交集，回程時一路哭到不能自已。

直到有天，他在104廣告看到張作驥電影工作室在徵人，於是和同學尤勝鋒（片中「阿鋒」演員）一起遞了履歷。沒想到一個月後，同學阿鋒收到面試通知，他的卻石沉大海。再隔兩周後，以為自己被放棄的他，才終於收到這封即將改變他人生命運的面試通知。