洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

記者陳芊秀／綜合報導

美國加州洛杉磯7日起野火狂燒，讓許多地方陷入火海，目前已有11人死亡，18萬人被要求撤離家園。而火勢吞噬高級豪宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades），多位好萊塢明星成了受災戶，其中湯姆漢克斯的住家在美網瘋傳，由於位處山坡地遇火劫，鄰居豪宅燒成灰燼，他的家則完好無損，被眾人形容奇蹟。

▲洛杉磯野火燒毀豪宅區「太平洋帕利塞德」，湯姆漢克斯的住家引發美網關注。（圖／翻攝自湯姆漢克斯IG）

68歲的湯姆漢克斯與妻子住在太平洋帕利塞德社區，然而自7日起社區遭逢野火吞噬。根據《美國郵報》空拍照片顯示，他的豪宅位在山坡地，且野火燒山靠近豪宅，鄰居家已經被燒成灰燼，直到8日還可看見悶燒的煙，不過他的山頂豪宅則沒有被燒到，大火疑似僅燒至他的房子後方就熄滅，呈現強烈對比，媒體更以「不敢相信」來形容這棟豪宅倖免於難。

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報導指出，湯姆漢克斯的豪宅從大火中倖存是一個奇蹟，因為該社區整條街道都遭大火夷為平地。而照片在美網瘋傳，眾人驚呼「湯姆漢克斯的豪宅是怎麼防火的？」、「湯姆漢克斯很幸運，但令人心碎的是還有很多人失去了一切」。

▲湯姆漢克斯豪宅空拍照，山坡被燒到光禿，鄰居家燒毀還在冒煙，湯姆漢克斯的家似乎沒有受到波及。（圖／達志影像）

▲洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

湯姆漢克斯與妻子於2010年砸下2600萬美金（約台幣8.6億元）買下這所豪宅，佔地407坪，裡面有4間臥室、5間浴室。他的34歲長子查特漢克斯日前在IG限動發文「我從小長大的社區正在被燒成灰燼」，並為此祈禱，可見對從小生長的家感到憂心。而湯姆漢克斯尚未針對社區大火一事做出回應。

其他好萊塢名人沒有湯姆漢克斯幸運，安東尼霍普金斯於2021年以600萬美金（約台幣1.9億元）買下的豪宅已經付之一炬。還有比利克裡斯托（Billy Crystal）、斯賓塞普拉特（Spencer Pratt）等人的家園也都被燒毀。