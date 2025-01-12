BL劇男神西垣匠「放台灣旗」被出征！陸粉怒要求道歉…本人關留言

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本男星西垣匠因演出BL劇《歡迎光臨自助洗衣店》圈粉無數，近日發文分享寫真月曆發售的訊息，並且透露是在台灣拍攝，貼文放上青天白日滿地紅國旗LOGO，不料此劇引發大陸粉絲強烈抗議，而該則貼文目前關閉留言。

▲西垣匠因演出BL劇《歡迎光臨自助洗衣店》圈粉無數。（圖／翻攝自IG）

西垣匠近年演出無數戲劇代表作，其中BL劇《歡迎光臨自助洗衣店》令他在亞洲圈擁有一票粉絲，這次拍攝寫真月曆，還是應本人期望前去台灣拍攝。他PO文寫道：「這次去台灣，美味的食物，和美麗的景色治癒了我的心。2025年，就像和我一起來台灣旅行的感覺一起度過吧！」原本貼文放了青天白日滿地紅國旗圖案，疑似受到大陸粉絲留言抗議，現在貼文已經把圖案刪除。

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▲西垣匠IG貼文放青天白日滿地紅國旗LOGO，被陸網批評。（圖／翻攝自微博）

同時網友發現，西垣匠將該則貼文關閉留言，大陸粉絲湧入前一則發文痛罵「本來演了個BL可以闖中圈錢了，你這是自斷財路啊」、「真的糊塗啊」、「做錯了事情挨罵是應該的，道歉也是應該的，憑什麽關評（指關閉留言）」、「能不能道歉啊哥們」、「為什麽不能快點回應，真就不想吃這碗飯了是嗎」。而台灣網友也湧入留言「別輸給他們！台灣粉絲為你加油」、「我們會繼續支持你的，不要在意別人的話，請繼續加油」！

▲西垣匠月曆寫真貼文關留言，大陸網友在另一篇貼文洗版要求道歉。（圖／翻攝自IG）

西垣匠被日媒視為2025年星路將會大放異彩的男演員之一。他是高學歷出身，畢業於慶應義塾大學法學部政治學科，且參加「慶應先生」奪冠，簽約東寶藝能進入演藝圈。東寶藝能是東寶電影公司旗下的演藝經紀公司，旗下知名藝人包括長澤雅美、上白石萌音等人氣紅星。