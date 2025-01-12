小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

記者陳芊秀／綜合報導

女星小S（徐熙娣）的大女兒許曦文去年赴美就讀南加州大學，聖誕節回台灣團聚，不過現在又要出發了。而身為媽媽的她準備蛋糕為女兒慶祝19歲生日，同時也滿臉不捨與女兒分開，曬出照片卻意外歪樓，網友紛紛注意到她的膚況。

▲小S為大女兒慶祝19歲生日，不捨女兒又要離家。（圖／翻攝自臉書／小S）

小S徐熙娣提前為大女兒慶祝19歲生日，與老公拍下3人合照。照片中，夫妻與女兒都身穿黑衣，桌上是白色奶油蛋糕有草莓點綴，蛋糕上蠟燭柔和的燭光映照著3人的笑容，畫面充滿濃濃的親情氛圍。而她幽默發文：「她又要離開我了啦，煩餒！」字裏行間難掩出對女兒即將離家的不捨與愛意。

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小S還描述了女兒打包行李的情景，「她們都好青少女喔，一直給我拖拖拉拉的打包，我都快睏死了，打包到一半還要吃宵夜，但躺在她床上看她慢條斯理、毫無章法的打包，也是挺好笑的。」而她曬出自拍照，正臉面對鏡頭，短髮俐落，臉頰泛紅，閉眼彷彿是不捨女兒又要離開，網友見照卻歪樓留言「太好看了，有味道」、「瘋掉，這膚況這只有18歲吧」。同時也有人留言安慰「其實很不捨對嗎」、「但我覺得這是很美好的人生路程」，眾人也紛紛送上生日祝福。

▲小S閉眼自拍，網驚呼膚況像只有18歲。（圖／翻攝自臉書／小S）