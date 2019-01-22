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女主管問「你不夠硬嗎」　沈玉琳爆25歲遭職場性騷擾

記者許逸群／台北報導

藝人沈玉琳日前上律師謝震武的節目《震震有詞》討論「性騷擾議題」。他透露在25歲時曾在一間小公司上班，沒想到頻頻被女主管騷擾，身為律師的謝震武表示：「職場性騷擾不分男女！遭遇到一定要勇敢說出來！」

▲沈玉琳上謝震武節目《震震有詞》。（圖／和展影視提供）

▲沈玉琳上謝震武節目《震震有詞》。（圖／和展影視提供）

沈玉琳透露，女主管某天叫他進辦公室幫忙用手撐開毛線，女主管眼神不斷上下打量，更誇張的是竟然還說：「你手不會伸直一點嗎？你是不夠硬嗎？」讓他不知道如何回應。之後女主管還要求沈玉琳陪同出席婚禮，還拿出皮尺要幫他量身材尺寸訂做西裝，沈玉琳說：「從頭圍量到腰圍，女主管的頭剛好就貼近我的重要部位，我趕快用手抵住她的頭，請她自重不要這樣。」

▲沈玉琳上謝震武節目《震震有詞》。（圖／和展影視提供）

▲謝震武鼓勵大家遭性騷擾時要大聲說出來。（圖／和展影視提供）

曾智希大學時有當過外拍模特兒，當時攝影師在出班前傳了不雅影片給她，她看了傻眼又不知道如何回應。直到外拍當天攝影師竟提出變態要求，要曾智希用力踹他。曾智希一開始怕得罪攝影師，輕輕的踹了一下，但攝影師變本加厲要她更用力踹，而且要她踹「重要部位」附近。經歷過這次可怕經驗，她之後選工作更為謹慎，避免又碰到變態攝影師。

主持人謝震武律師鼓勵大家遭受職場性騷擾時要大聲說出來，「只要對方言行舉止讓你感到不悅，或有性暗示，都已構成性騷擾。」律師團也提供幾個管道，像是可撥打110報案、內政部性騷擾諮詢專線113。其中劉上銘律師也提醒大家：「遭遇職場性騷擾，案發之後兩年之內可做民事求償，若是刑事的告訴乃論，六個月內要起訴提告。」

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沈玉琳, 性騷擾, 謝震武, 震震有詞

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