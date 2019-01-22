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最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

記者田暐瑋／綜合報導

許多長輩都喜歡把小孩養得「肉肉的」，認為這樣才代表身體健康。一對夫妻過年時帶孩子回老家吃年夜飯，婆婆一看到孫子，立刻責怪媳婦把孫子養得這麼瘦，不過媳婦也不是省油的燈，一句神回覆當場讓婆婆閉嘴。

主播林昆鋒在《醫師好辣》分享長輩容易讓人惱怒的瞬間，有次孩子趁著暑假回爺爺奶奶家，林媽媽心疼說：「怎麼這麼瘦！阿嬤給你補一下。」過了1個禮拜他去把孩子帶回來，媽媽得意說：「我每天煮控肉，都吃成那樣（變胖），來來這包帶回去。」他回家後叫兒子量體重，但體重根本一樣，讓他當場翻白眼。

▲媳婦反擊婆婆。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲媳婦反擊婆婆。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

林昆鋒提到自己另一個體型比較胖的朋友也有類似經驗，一家大小回南部時，媽媽因為看到孫子身材瘦小，當著媳婦的面嫌棄說：「這孩子養得這麼瘦！」結果媳婦聽了也走心，當場頂了一句：「對啊，哪像你這麼會養，兒子肥成這樣。」讓當天的年夜飯氣氛超級尷尬。

阿BEN也透露，某次帶妻小回老家探望父母，爸爸在吃飯時問孫子說：「為什麼不吃？多吃一點啊～你看你那麼瘦巴巴的。」此時爸爸眼神就飄向正在吃青菜的徐小可，之後就把他拉到一邊，認為小孩是學了徐小可的飲食習慣才會過瘦，但其實孫子在班上的身高已經是第一名，他絲毫不擔心孩子的發育問題，沒想到在長輩眼中還是成了問題。

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