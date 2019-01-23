【影評】《狗奴人生》　好狗也有咬人的時候

圖文／鏡週刊

義大利導演馬提歐賈洛尼是坎城影展的常勝軍，這回端出的《狗奴人生》他自己沒拿獎，倒是把片中的人與狗都捧上影帝（包括狗狗金棕櫚這個會外獎）寶座。

《狗奴人生》描述身材矮小的馬切羅，在郊區經營寵物店，再凶猛的惡犬，他都能治得服服貼貼。已經離婚的他，最在意的就是可愛的女兒，讓女兒陪著參加寵物美容比賽並見證他拿到小型犬冠軍，是這部電影最甜美的時刻。那個不讓別人夾在他們中間拍照的親密動作，透露出他內心的在意。

本片男主角確實是個「小」人物，不只因為個子小，別人叫他好好先生也只是不在意他罷了。偏偏馬切羅被當地一個叫做西蒙的惡霸牽著鼻子走。他不同意鄰里除掉這個眼中釘，還幫他幹了不少蠢事（但也救了條可憐的小狗），就連被害到頂罪還鋃鐺入獄都甘之如飴。這份「痴迷」，恐怕會教「守法」或「聰明」的觀眾連翻好幾個白眼。哪有這麼死心眼的人啊？與其說他圖的是什麼，不如檢視這是否來自內心的欠缺或嚮往，譬如這個惡棍的高大、暴力及引人注目呢？

所以這部看起來應是馬提歐賈洛尼至今最簡單的作品，還是有不少耐人尋味之處，尤其是男人的尊嚴與所謂的同性情誼。以及人與人、人與狗的互照和對比（強與弱、群體與個體、追求認同與眾叛親離）。也許有人不喜歡把人比狗，但同樣場景，開頭的「馴狗」與結尾的「制人」，眾狗旁觀，確實顯得既諷刺又驚心，以及藏不住的弦外之音。

坎城影帝馬切羅馮提也沒辜負導演的慧眼，把這個角色演得令人又愛又氣，不僅人狗之間的對手戲精彩，結尾那顆長鏡頭裡的期望、失望到絕望，簡直入木三分。

85分 導演：馬提歐賈洛尼

演員：馬切羅馮提、愛德華多派斯

片長： 102分鐘

級別：輔15級

上映日期： 1月18日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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