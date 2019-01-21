新人歌手向偶像李玟致敬！　直接取名《我的思念滴答滴》

▲新瑤推出新單曲。（圖／東聲唱片提供）

記者關韶文／台北報導

新人新瑤推出第6首數位單曲《我的思念滴答滴》，這是新瑤來台拍攝的第一支MV，卻是在EP中壓軸推出的，有趣的是，新瑤的偶像就是CoCo李玟，而她賣破100萬張的《DiDaDi》就是讓幼時的新瑤瘋狂不已的歌曲！《我的思念滴答滴》頗有向偶像CoCo李玟致敬的意義！

作曲人徐嘉良老師在騎機車的過程中，腦子突然浮現靈感，非常順暢的就寫出了旋律，新瑤還為了這首歌，先集訓了拉丁舞，才拍出這支帶有異國風味的MV，熱愛旅行的新瑤，由於想念近年的大馬行，決定再往南洋去玩兒，至農曆年前再回家中圍爐，也先跟台灣的大家拜個早年，祝大家新年快樂、吉祥如意。

▲新瑤用歌名致敬李玟。（圖／東聲唱片提供）

新歌《我的思念滴答滴》，音樂錄影帶前進位於淡水的真理大學取景，這首歌有淡淡的異國憂鬱氣質，新瑤詮釋時，用了很多情感投注，她說：「我的偶像是CoCo李玟，從小就欣賞她，參加選秀比賽時也都表演她的歌曲拿獎，公司知道了，特別幫我量身定做了這首曲子，向CoCo姐致敬！」

新瑤說李玟臉蛋漂亮，歌曲難度高，所以比賽時選唱她的歌曲容易拿分！「而且我最欣賞CoCo姐的待人接物，她是一個對自己有期許、相當嚴格的人，但是對他人卻是平易近人。」新瑤以李玟為標竿，勤練她的歌曲，在各個歌唱比賽中過關斬將，也在去年終於一圓發片夢，成為一名唱片歌手。新瑤說：「這都要感謝我的偶像李玟，時時提醒我進步，我還有很多地方要向她學習，繼續加油！」