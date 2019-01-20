富察皇后來了！　秦嵐新劇扮「青樓女子」絕美旗袍造型曝光

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星秦嵐演出《延禧攻略》「富察皇后」一角，以溫柔典雅的形象圈粉無數，也讓她人氣再度飆漲。她近期卸下皇后的身份，在將播出的新劇《外八行》中，改穿上旗袍，搖身一變成為「蘭花門」裡的青樓花魁。

▲秦嵐演出《延禧攻略》「富察皇后」爆紅。（圖／翻攝自微博／秦嵐）



秦嵐在《延禧》飾演富察皇后，溫婉、端莊的形象深植人心，但她在新劇《外八行》中飾演的「金繡娘」，是蘭花門的首領絕色花魁，而蘭花門又稱為鳳門，其實就是青樓女子的意思。只見官方微博曝光的劇照中，她身披民初盛行的錦繡旗袍，氣質扮相依然絕美。

▲秦嵐《外八行》新造型曝光。（圖／翻攝自微博／《外八行》）



《外八行》由導演陳凱歌監製，秦嵐、歐豪、譚松韻等人主演。故事以民初為背景，講述360行以外的八種行業，分別是「盜門、蠱門、機關門、千門、蘭花門、神調門、紅手絹及索命門」，各有不同的代表人物。講述男主角原本只是個普通大學生「華民初」，因一場意外捲入江湖中外八行勢力間的爭鬥，在不斷追求真相、挖掘外八行秘密的過程中，華民初也越來越接近自己身世的真相，最後奮力抗爭完成在亂世中救國護民大業的故事。全劇在2018年9月中已殺青，預計在2019年播出。

▲《外八行》由秦嵐、歐豪、譚松韻主演。（圖／翻攝自微博／《外八行》）



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