吳彥祖爆禿頭危機！　「超高髮際線」近照曝光網全看呆

記者許皓婷／綜合報導

港星吳彥祖擁有俊俏五官，以及高挑的精壯身材，是許多人心目中的經典男神代表。但他近期曝光的照片中，卻被網友發現有「禿頭危機」，髮際線有越來越高的趨勢，在網路上掀起熱議。

▲吳彥祖長相帥氣，演過多部知名電影。（圖／翻攝自微博、双喜提供）



吳彥祖18日在IG上PO出和友人聚餐的合照，只見他穿著外套，開心地坐在一旁，露出帥氣的燦笑，但卻被網友發現髮線疑似越來越後退，紛紛驚呼：「吳彥祖你禿了嗎」、「髮際線越來越高囉」，但也有人認為「但彥祖依然還是帥氣」。

▲吳彥祖疑似有「禿頭危機」。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）



其實，吳彥祖先前就曾曬出少年時期的照片，吐露自己的苦惱，並直言：「I wish I had all that hair back.（我希望那些頭髮都回來）」坦承對自己現在的髮量不滿意，真實又可愛的小煩惱，也讓粉絲們都笑翻。

▲吳彥祖少年時期舊照。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）



事實上，吳彥祖近年髮際線明顯後退，已不只一次引起外界討論。他的老婆Lisa S.先前在受訪時，也笑說老公已「M字禿」一陣子，但仍甜蜜表示：「幸好他頭型帥，就算光頭也帥，我很愛他，所以他在我心中很帥。」對於先生的脫髮危機毫不在意。

▲吳彥祖和老婆Lisa S.。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）