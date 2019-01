吳彥祖爆禿頭危機！　「超高髮際線」近照曝光網全看呆

記者許皓婷/綜合報導

港星吳彥祖擁有俊俏五官,以及高挑的精壯身材,是許多人心目中的經典男神代表。但他近期曝光的照片中,卻被網友發現有「禿頭危機」,髮際線有越來越高的趨勢,在網路上掀起熱議。

▲吳彥祖長相帥氣,演過多部知名電影。(圖/翻攝自微博、双喜提供)



吳彥祖18日在IG上PO出和友人聚餐的合照,只見他穿著外套,開心地坐在一旁,露出帥氣的燦笑,但卻被網友發現髮線疑似越來越後退,紛紛驚呼:「吳彥祖你禿了嗎」、「髮際線越來越高囉」,但也有人認為「但彥祖依然還是帥氣」。

▲吳彥祖疑似有「禿頭危機」。(圖/翻攝自IG/吳彥祖)



其實,吳彥祖先前就曾曬出少年時期的照片,吐露自己的苦惱,並直言:「I wish I had all that hair back.(我希望那些頭髮都回來)」坦承對自己現在的髮量不滿意,真實又可愛的小煩惱,也讓粉絲們都笑翻。

▲吳彥祖少年時期舊照。(圖/翻攝自IG/吳彥祖)



事實上,吳彥祖近年髮際線明顯後退,已不只一次引起外界討論。他的老婆Lisa S.先前在受訪時,也笑說老公已「M字禿」一陣子,但仍甜蜜表示:「幸好他頭型帥,就算光頭也帥,我很愛他,所以他在我心中很帥。」對於先生的脫髮危機毫不在意。

▲吳彥祖和老婆Lisa S.。(圖/翻攝自IG/吳彥祖)