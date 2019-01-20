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2018人氣男星排行！「20歲鮮肉男神」打敗王俊凱、陳立農奪冠

記者許皓婷／綜合報導

大陸騰訊「2018娛樂白皮書」結果出爐，其中以男、女明星網路熱度的排行榜最受關注。在人氣男星前10名部分，男團「NINE PERCENT」就佔了3個名額，「TFBOYS」更是全數上榜，人氣女星則由迪麗熱巴奪冠。

▲2018人氣男女星排行。（圖／記者許皓婷攝）

▲2018人氣男女星排行。（圖／記者許皓婷攝）

▲2018年人氣男女明星排行榜。（圖／翻攝自微博）

2018年的男明星人氣榜是小鮮肉的天下，第1名被「NINE PERCENT」C位隊長蔡徐坤奪下，第二名則是「TFBOYS」易烊千璽，第3名是演出《鎮魂》爆紅的朱一龍，第4、第5名為同樣是「TFBOYS」的王俊凱、王源，依序為朱正廷、鹿晗，以及來自台灣的陳立農，第8、第9名則是南韓男團「EXO」前成員吳亦凡、張藝興。

▲2018人氣男女星排行。（圖／記者許皓婷攝）

▲2018人氣男星前3名，依序為蔡徐坤、易烊千璽、朱一龍。（圖／翻攝自微博）

▲2018人氣男女星排行。（圖／翻攝自微博）

▲「NINE PERCENT」3名成員上榜。（圖／翻攝自微博）

▲2018人氣男女星排行。（圖／翻攝自微博）

▲大陸夯團「TFBOYS」3人皆榜上有名。（圖／翻攝自微博）

而2018年女明星的人氣排行榜也揭曉，由迪麗熱巴奪冠，第2名為「收視女王」楊冪，第3名趙麗穎，第4到第6名則被女團「火箭少女101」囊括，分別為吳宣儀、楊超越、孟美岐，第5名則是《香蜜沉沉燼如霜》的楊紫，後面依序為曾是南韓女團f(x)成員的宋茜，以及范冰冰、鄭爽。

▲2018人氣男女星排行。（圖／翻攝自微博）

▲2018人氣女星前3名，依序為迪麗熱巴、楊冪、趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲2018人氣男女星排行。（圖／翻攝自微博）

▲「火箭少女101」3名成員上榜。（圖／翻攝自微博）

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蔡徐坤, 易烊千璽, 王俊凱, 陳立農, 迪麗熱巴, 楊冪, 趙麗穎

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