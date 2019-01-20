被diss真唱根本「車禍現場」　楊超越怒了「8字霸氣回嗆」

記者許皓婷／綜合報導

大陸女團「火箭少女101」從選秀節目《創造101》中脫穎而出，出道以來，雖風波不斷，但一舉一動備受關注，人氣超旺。日前在活動中，團員11人「開全麥」表演，唱跳的實力差距立刻掀起討論，楊超越更被狂轟根本是「車禍現場」，對此，她本人也霸氣回嗆批評。

▲楊超越實力備受爭議。（圖／翻攝自微博）



「火箭少女101」日前出席大陸「2019潮音發布夜」活動，全體開全麥真唱，一開始由孟美岐、吳宣儀開場，兩人都是經過南韓練習生訓練出道，表演功力非常扎實，Sunnee也是女團出身，加上從選秀開始就是以歌唱見長，氣息、控場的能力也很穩定，其他像段奧娟、李紫婷、紫寧等人也都有亮眼表現，但楊超越卻狂被砲轟走音，根本是「車禍現場」。

▲楊超越現場演唱，被轟是「車禍現場」。（圖／翻攝自微博）

而微博就有網友直接發文：「火箭少女101開麥真唱，楊超越再現音樂車禍現場。」楊超越本人則現身回覆：「沒跑調啊？跑了嗎？」附上滿臉問號的表情符號，更回嗆：「不過小聲的抱怨一下，作為yxh（營銷號）你流量也太少了！加油啊兄弟。」最後也不忘鼓勵自己「我也會加油提高業務能力」。

▲楊超越回嗆網友。（圖／翻攝自微博）