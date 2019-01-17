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快訊／恭喜康康老婆生了！　「前世情人」報到…愛女Q樣曝光

記者許皓婷／綜合報導

藝人康康與嫩妻張家霈2011年結婚，婚後育有1個6歲兒子「順仔」，他17日宣布老婆已在清晨順利剖腹產生下女兒，他開心迎來自己的「前世情人」，也正式升格一家四口！

▲康康。（圖／翻攝自Facebook／康康）

▲康康老婆17日生下女兒。（圖／翻攝自Facebook／康康）

康康17日在臉書發文：「2019.1.1０7早上六點十分，我女兒出生了！」開心宣布夫妻倆迎來二胎的好消息，他女兒身高51公分、體重2950公克，他更全程陪伴老婆生產，他先前就曾透露將女兒取名為「熙熙（CC）」。

《ETtoday星光雲》記者致電康康，他表示：「看到女兒出生的瞬間眼眶泛紅，心想女兒長得好像媽媽，希望女兒個性好，最好懂音樂，今天開始若沒事，就會到月子中心陪老婆，講笑話給她聽，出院之後要犒賞老婆出國玩，現在每隔一個小時就會幫她按摩。」

▲康康。（圖／翻攝自Facebook／康康）

▲康康終於盼來「前世情人」。（圖／翻攝自Facebook／康康）

其實，康康在兒子出生後，一直積極想拚第二胎，生個女兒湊個「好」字，但老婆張家霈懷孕2次都不幸流產，受孕機率降低，2人便決定順其自然，沒想到反而迎來驚喜，他老婆在2018年懷孕，讓他欣喜若狂，如今更順利迎來女兒誕生。

▲康康。（圖／翻攝自Facebook／康康）

▲康康和老婆育有一子，又迎來第二胎女兒。（圖／翻攝自Facebook／康康）

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