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直擊／Kep1er團魂爆發「提到沈小婷」　TXT寵親妹介紹台灣：必吃這個！

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團Kep1er從選秀節目《Girls Planet 999》脫穎而出，她們成為第一團選秀出來成功續約的團體，近日滿3週年，5日來台參加除夕節目《紅白》，雖然中國成員沈小婷沒來，但她們團魂滿滿，記者會上聊起7個人，跨海對沈小婷放送情意，現場更來帶新歌〈TIPI-TAP〉演唱、示範撒嬌、Wink三連拍等秀出甜美一面。

▲▼台視《紅白》國際嘉賓Kep1er 記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Kep1er與吉祥物互動相當可愛。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Kep1er與吉祥物互動相當可愛。（圖／記者周宸亘攝）

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Kep1er於5日出席《紅白》記者會，她們穿著黑金色華麗服裝登場，首次參加海外除夕節目，有真說：「2025年的開始可以跟《紅白》獲得很棒的能量，今年會帶著這份能量努力向前進。」她們續約成功，2024年在音樂節目《THE SHOW》拿下一位，成員沈小婷雖然沒來，但有真團魂滿滿：「2024年印象最深刻的是在《THE SHOW》拿下一位，那是我們7個人續約後，〈TIPI-TAP〉第一次拿下一位，讓我們印象深刻。」

▲▼台視《紅白》國際嘉賓Kep1er 記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼休寧巴伊葉透露哥哥休寧凱有推薦她吃牛肉麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台視《紅白》國際嘉賓Kep1er 記者會。（圖／記者周宸亘攝）

成員休寧巴伊葉親哥為TOMORROW X TOGETHER的休寧凱，對方過去多度來台舉辦演唱會，她透露哥哥特地叮嚀：「我知道哥哥來過台灣，他很喜歡吃東西，跟我說『一定要吃牛肉麵』。」首度來到台灣，她們許願想吃小籠包、珍珠奶茶、蛋塔，被問及管理身材的秘訣，有真嚴格控管：「我們一週會運動3次，昨天跟成員也一起運動了。」

▲▼Kep1er 記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Kep1er首度參與海外除夕節目。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台視《紅白》國際嘉賓Kep1er 記者會。（圖／記者周宸亘攝）

場上，她們預告《紅白》舞台絕對會帶來〈WA DA DA〉，「一定會表演〈WA DA DA〉，準備了跟台灣粉絲一起可以享受舞台」，而她們也搶先劇透演出〈TIPI-TAP〉，休寧巴伊葉在鏡頭前害羞帶來眨眼三連拍，有真用中文撒嬌「Keplian我愛你」， 采炫錄製起床鈴聲「起床囉」，多娟則拜早年「新年快樂」，最後江崎光獲得珍珠奶茶兌換券。

▲▼台視《紅白》國際嘉賓Kep1er 記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲有真用中文撒嬌「Keplian我愛你」。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台視《紅白》國際嘉賓Kep1er 記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲采炫錄製起床鈴聲「起床囉」。（圖／記者周宸亘攝）

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Kep1er, TXT, 休寧巴伊葉, 沈小婷, 休寧凱

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