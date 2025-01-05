AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

記者陳芊秀／綜合報導

日本拍AV再爆違法事件！過去曾發生AV封面選在小學校門口拍攝，引發日網批評，近日再爆發AV選在知名主題公園，且拍攝AV女優裸奔的場面，影片發表後超過3500個「收藏」，但因為涉及「公然猥褻罪」，片商道歉下架「深表反省」。

▲AV女優拍片在公園裸奔，男子驚認出拍攝場景是知名主題公園。（圖／翻攝自X）

據日媒《News Post Seven》報導，這起違法事件發生在神奈川縣相模原市的「相模湖Fureai主題公園」，距離相模湖車站約1分鐘距離，在冬季還會有燈飾活動，吸引大人小朋友前來。然而如此受歡迎的公園，卻成了AV拍攝地，據看過影片的男子表示，「一位有刺青的女性，光著上半身在白天的公園內奔跑，甚至與他人追逐嬉鬧，畫面明顯拍攝於Fureai公園內，令人震驚。雖然影片中沒有拍到遊客，但有明顯的不雅行為片段」。

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報導指出，某成人片商自2022年起發行的4部作品中，出現了在公園內的長椅與休息區女性大膽裸露、在園區陰影處擺姿勢、甚至露下半身以及進行不雅行為的畫面。影片雖然避開人權，但是背景清楚顯示公園設施，其中一支影片已經超過3500個「收藏」。

▲手臂刺青的AV女優在公園裸奔，影片收藏數破3500。（圖／翻攝自X）

律師浦川祐輔表示，AV製作方此舉極有可能構成「公然猥褻罪」，「公然猥褻罪」不以有群眾在場為必要條件，即使在此種情況下，仍然成立，且公園方面應該不會允許拍攝，推測是未經許可偷拍的。而負責公園管理的相模原市綠區役所政策課回應，在去年起陸續接獲相關訊息，「我們未收到任何拍攝申請，也未核發相關許可」，已經向警方諮詢。

▲法界人士提醒，成人片商此舉涉公然猥褻。（圖／翻攝自X）

拍攝影片的成人片商回應媒體：「確實是在Fureai公園內拍攝。我們對此次指責表示誠摯接受，並已要求將相關影片從網站中下架。對於給大家造成的不便與不快，我們深表反省，今後將更加徹底遵守合規原則。」