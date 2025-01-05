ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

記者陳芊秀／綜合報導

日本拍AV再爆違法事件！過去曾發生AV封面選在小學校門口拍攝，引發日網批評，近日再爆發AV選在知名主題公園，且拍攝AV女優裸奔的場面，影片發表後超過3500個「收藏」，但因為涉及「公然猥褻罪」，片商道歉下架「深表反省」。

▲▼AV女優公園裸奔，網認出拍攝地驚呆，片商認錯作品下架。（圖／翻攝自X）

▲AV女優拍片在公園裸奔，男子驚認出拍攝場景是知名主題公園。（圖／翻攝自X）

據日媒《News Post Seven》報導，這起違法事件發生在神奈川縣相模原市的「相模湖Fureai主題公園」，距離相模湖車站約1分鐘距離，在冬季還會有燈飾活動，吸引大人小朋友前來。然而如此受歡迎的公園，卻成了AV拍攝地，據看過影片的男子表示，「一位有刺青的女性，光著上半身在白天的公園內奔跑，甚至與他人追逐嬉鬧，畫面明顯拍攝於Fureai公園內，令人震驚。雖然影片中沒有拍到遊客，但有明顯的不雅行為片段」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導指出，某成人片商自2022年起發行的4部作品中，出現了在公園內的長椅與休息區女性大膽裸露、在園區陰影處擺姿勢、甚至露下半身以及進行不雅行為的畫面。影片雖然避開人權，但是背景清楚顯示公園設施，其中一支影片已經超過3500個「收藏」。

▲▼AV女優公園裸奔，網認出拍攝地驚呆，片商認錯作品下架。（圖／翻攝自X）

▲手臂刺青的AV女優在公園裸奔，影片收藏數破3500。（圖／翻攝自X）

律師浦川祐輔表示，AV製作方此舉極有可能構成「公然猥褻罪」，「公然猥褻罪」不以有群眾在場為必要條件，即使在此種情況下，仍然成立，且公園方面應該不會允許拍攝，推測是未經許可偷拍的。而負責公園管理的相模原市綠區役所政策課回應，在去年起陸續接獲相關訊息，「我們未收到任何拍攝申請，也未核發相關許可」，已經向警方諮詢。

▲▼AV女優公園裸奔，網認出拍攝地驚呆，片商認錯作品下架。（圖／翻攝自X）

▲法界人士提醒，成人片商此舉涉公然猥褻。（圖／翻攝自X）

拍攝影片的成人片商回應媒體：「確實是在Fureai公園內拍攝。我們對此次指責表示誠摯接受，並已要求將相關影片從網站中下架。對於給大家造成的不便與不快，我們深表反省，今後將更加徹底遵守合規原則。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

AV女優

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《甄嬛傳》勁敵來了！《獵人》馬拉松直播破千…圍觀「蟻王暈船」
  2. 「民歌陳傑憲」是他！　守20年宣布「嫁女兒」不捨：心情很複雜
  3. 李敏鎬《問問星星吧》首集就有床戲！　一手抱起女友「火辣滾床熱吻」
  4. 李明德遭換角網痛罵劇組！導演被爆「馬天宇男友」首發聲揭3度失控
  5. 《玉骨遙》男星爆床照瘋傳！脫光和1女躺床上　才控男一耍大牌惹議　
  6. 小煜泰國拍MV脫了「露天洗澡大露腹肌」　敖犬當導演信心喊話
  7. 前大愛導演汪怡昕曝製作內幕！　點1關鍵「非純電視台」：人馬太複雜
  8. 直擊／Kep1er團魂爆發「提到沈小婷」　TXT寵親妹介紹台灣：必吃這個！
  9. 趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光
  10. 「亞洲鳥王」蔣偉文全裸寫真照曝光！　尺度大到警察上門關切

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366