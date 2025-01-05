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漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

記者黃庠棻／台北報導

好萊塢女星奧布瑞普拉札（Aubrey Plaza）從2004年出道至今，在演藝圈已有超過20年資歷，演出過《白蓮花大飯店》，近期還在影集《阿嘉莎：無所不在》的中飾演「死神」一角，2021年時嫁給導演老公傑夫拜納，雖然相差7歲但感情相當甜蜜，怎料卻在5日傳出她的老公過世的噩耗。

▲奧布瑞普拉札的導演老公傑夫拜納輕生亡。（圖／翻攝自Instagram／plazadeaubrey）

▲奧布瑞普拉札演過多部知名美劇。（圖／翻攝自Instagram／plazadeaubrey）

根據外媒報導，奧布瑞普拉札的導演老公傑夫拜納5日傳出死訊，助理在洛杉磯時間早上10點半時，去到他的住家，隨後發現他的屍體，經過確認後判定為輕生，享年47歲。對此，相關人士發出聲明，證實了傑夫拜納去世的消息，並呼籲各界給予家人空間「在這個困難時期請保護家人隱私，因為他們對他的離開感到相當悲痛」。

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▲奧布瑞普拉札的導演老公傑夫拜納輕生亡。（圖／翻攝自Instagram／plazadeaubrey）

▲奧布瑞普拉札的導演老公傑夫拜納輕生亡。（圖／翻攝自Instagram／plazadeaubrey）

奧布瑞普拉札和老公傑夫拜納在2021年宣布結婚，但兩人其實早在2011年就相識且交往，雙方在一起的期間相當低調，從來不會在社群網站上放閃，一直到2021年5月女方發文時親暱地叫對方「darling husband（親愛的老公）」，這時外界才知道兩人已經結婚的消息。

▲奧布瑞普拉札的導演老公傑夫拜納輕生亡。（圖／翻攝自Instagram／plazadeaubrey）

▲奧布瑞普拉札跟老公愛情長跑10年結婚。（圖／翻攝自Instagram／plazadeaubrey）

事實上，傑夫拜納是個編劇也是導演，曾執導過恐怖喜劇《殭屍哪有這麼正（Life After Beth）》，而這一部片的女主角正是奧布瑞普拉札。此外，奧布瑞普拉札才在前幾天現身觀看NBA籃球賽，還將在美國時間5日擔任《金球獎》頒獎嘉賓，面對突如其來的噩耗，她的出席恐怕有所變故。

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