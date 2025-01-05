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G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

記者陳芊秀／綜合報導

勇奪巴黎奧運金牌的日本柔道選手阿部一二三驚爆分手！他比寫真偶像女友橋本梨菜是4歲差姐弟戀，兩人2022年爆熱戀，去年奧運賽事時間，女友也飛到當地觀戰，正被期待好事將近，不料卻傳出2年情斷。

▲▼寫真偶像橋本梨菜擁有傲人G級上圍，與奧運金牌選手阿部一二三爆4歲差姐弟戀。（圖／翻攝自IG）

▲男友是奧運柔道金牌阿部一二三，與寫真偶像橋本梨菜爆分手。（圖／翻攝自IG）

據日媒《體育報知》報導，橋本梨菜與阿部一二三於2022年多次被拍到甜蜜互動，雙方沒有對外證實戀情，但去年（2024）巴黎奧運期間，前往現場為男方加油，並在阿部一二三成功蟬聯金牌時激動落淚，同年8月，她出席活動時，雖然未直接提到阿部一二三的名字，但坦言「我們相處得很好」。甚至現身奧運比賽場地時，被目擊左手無名指佩戴戒指，對此，經紀公司相關人士僅表示：「有關戒指的意義公司方面沒有聽說。」而她接受媒體群訪時，曾談到奧運現場淚崩應援，當時幽默回應：：「那只是裝飾品，不是大家想的那種戒指。如果有一天能戴上大家期待的那種戒指，希望會是一顆大鑽石！」

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▲▼寫真偶像橋本梨菜擁有傲人G級上圍，與奧運金牌選手阿部一二三爆4歲差姐弟戀。（圖／翻攝自IG）

▲▼寫真偶像橋本梨菜擁有傲人G級上圍，與奧運金牌選手阿部一二三爆4歲差姐弟戀。（圖／翻攝自IG）

▲橋本梨菜擁有傲人G級上圍。（圖／翻攝自IG）

針對分手消息，橋本梨菜的經紀公司於當日接受《體育報知》採訪時表示：「私人生活交由本人處理」，並未否認兩人已分手的事實。

▲▼寫真偶像橋本梨菜擁有傲人G級上圍，與奧運金牌選手阿部一二三爆4歲差姐弟戀。（圖／翻攝自IG）

▲橋本梨菜與阿部一二三是4歲差姐弟戀，分手傳聞公司沒否認「私事交由本人處理」。（圖／翻攝自IG）

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阿部一二三, 橋本梨菜

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