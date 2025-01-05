「民歌陳傑憲」是他！　守20年宣布「嫁女兒」不捨：心情很複雜

記者蔡琛儀／專訪

民歌高峰會自2006年起跑，即將在今年正式劃下句點， 一口氣在下週六、日一連兩場在台北小巨蛋、2月15日在高雄巨蛋，2月22日前往台中惠蓀堂舉行，總製作人施孝榮感慨說：「感覺像嫁女兒，像是把高峰會養了20年，心情很複雜，有成就感，也有不捨感、脫離感、壓力感。」更開玩笑說，「我們因此把寬宏唱到上櫃，應該有貢獻一面牆。」

▲施孝榮是「民歌高峰會」的總製作人，正能量氛圍被封為「民歌陳傑憲」。（圖／記者湯興漢攝）

走過近20年，施孝榮坦言，民歌高峰系列演唱會若光靠回憶殺無法年年賣，「我是要賣歌藝、顏值，雖然我沒有，但別人有，重要的是我要賣logo，我們才15人，這次可以開到六場，代表確實有很多人想看這個節目。」

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幾乎年年參與的于台煙也說，隨著高峰會結束，自己也覺得差不多可以封麥了，「我就覺得有點差不多了，好像可以封麥，過自己的生活，有在思考這件事。」因為升格阿嬤，近年含飴弄孫，被封為「最美阿嬤」的陳艾湄近幾年才加入高峰會，「雖然沒像他們這麼感受深刻，但認識這些姐姐，我感覺他們很和善，不會爭，很像大家庭，我很愛這個團體。」

▲▼于台煙坦言已開始思考封麥，陳艾湄（下）近年都過著含飴弄孫的生活。（圖／記者湯興漢攝）

而施孝榮因為樂天、凝聚力強的個性，被公認是「民歌陳傑憲」，相當熱愛民歌的他，努力將「民歌高峰會」的招牌用近20年的時間越擦越亮，好奇這些年有無虧錢？他直率否認：「我又不是做慈善事業。」他也回憶每回彩排面對現場眾多民歌手，為了安撫、團結大家，還要想辦法說服歌手們嘗試不一樣的表演，戲稱自己總當老萊子「娛眾人」。

但他爆料，直呼這次彩排狀況「慘不忍睹」，有人怎麼練就是練不起來他的編曲，讓施孝榮一度搥牆洩憤，但還是笑說：「我哪敢罵人！」陳艾湄和于台煙則反指是施孝榮編得太難：「很難」、「不好記。」一番唇槍舌戰，施孝榮馬上嘴甜說：「是強將的歌手我才會這樣編，我對他們實力很有把握才敢這樣做。」又偷吐槽：「現在不整他們，更待何時！」令人相當期待最後一年的民歌50高峰會，會帶來什麼精彩演出。演唱會購票洽寬宏售票。

▲施孝榮被陳艾湄、于台煙爆料，為演唱會製作的編曲很難。（圖／記者湯興漢攝）