ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《玉骨遙》李明德爆床照瘋傳！脫光和1女躺床上　才控男一耍大牌惹議　

記者田暐瑋／綜合報導

中國大陸男星李明德曾出演《親愛的，熱愛的》、《玉骨遙》、《追光者》等劇，4日控訴新劇《三人行》的「男一號」耍大牌又遲到，導致他在零下17度的環境下苦等，結果遭劇組解除合作，男一馬天宇捲入紛爭後立刻反擊。如今卻有狗仔踢爆李明德的床照，稱他和女製片人發生關係，再度登上熱搜引發討論。

▲疑似李明德床照外流。（圖／翻攝自微博）

▲李明德。（圖／翻攝自微博）

知名狗仔「超能攝影陽陽」4日晚間爆料李明德的床照，更稱：「夜深人靜不能入眠的時候我還在欣賞他的藝術！打開手機全是你哈哈哈哈！猛猛！請上證據！請上素材！我要吃瓜！看看哪個是真的！」照片中他與一名女子裸身躺在床上，引發各界議論，關鍵字也火速衝上微博熱搜，但截至目前為止李明德尚未出面說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疑似李明德床照外流。（圖／翻攝自微博）

▲疑似李明德床照外流。（圖／翻攝自微博）

李明德4日突然在微博發出多條不明所以的負面心情文，其中一篇提出了三個問題，將矛頭指向《三人行》，直言「一：《三人行》劇組和選角導演鄭健陽，為什麼全組圍讀的時候，某位男一號不在，那既然是全組圍讀，爲什麼他可以搞特殊？」、「為什麼現場走戲的時候，他可以遲到四十分鐘，因為他流量大？粉絲多？」他稱自己在零下17度的長春，穿著單薄衣服在片場等對馬天宇，馬天宇到了以後，台詞也沒有背好，讓他相當困擾。

▲疑似李明德床照外流。（圖／翻攝自微博）

▲狗仔爆李明德床照。（圖／翻攝自微博）

《三人行》劇組發出聲明，反咬李明德簽約後，沒有按照時間參加定妝、圍讀會，多次無故離場、失聯，依法解除與李明德的合作。馬天宇微博連發多文但是又刪除，最初曾稱「希望大家多關注和關心憂鬱患者以及狂躁症患者」，接著PO長文表示「感動身受，所以我會覺得抑鬱（憂鬱）沒什麼，因為曾經自癒，這也是我關閉評論這麼多年的原因」，對於李明德的指控不想多解釋，澄清：「不再解釋，因為從來沒有過。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

推薦閱讀

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李明德, 馬天宇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 本土劇男星飛泰國辦見面會！　「轉戰TikTok直播」東南亞爆紅
  2. 《甄嬛傳》勁敵來了！《獵人》馬拉松直播破千…圍觀「蟻王暈船」
  3. 「民歌陳傑憲」是他！　守20年宣布「嫁女兒」不捨：心情很複雜
  4. 李敏鎬《問問星星吧》首集就有床戲！　一手抱起女友「火辣滾床熱吻」
  5. 李明德遭換角網痛罵劇組！導演被爆「馬天宇男友」首發聲揭3度失控
  6. 《玉骨遙》男星爆床照瘋傳！脫光和1女躺床上　才控男一耍大牌惹議　
  7. 小煜泰國拍MV脫了「露天洗澡大露腹肌」　敖犬當導演信心喊話
  8. 前大愛導演汪怡昕曝製作內幕！　點1關鍵「非純電視台」：人馬太複雜
  9. 直擊／Kep1er團魂爆發「提到沈小婷」　TXT寵親妹介紹台灣：必吃這個！
  10. 趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366