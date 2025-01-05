記者田暐瑋／綜合報導

中國大陸男星李明德曾出演《親愛的，熱愛的》、《玉骨遙》、《追光者》等劇，4日控訴新劇《三人行》的「男一號」耍大牌又遲到，導致他在零下17度的環境下苦等，結果遭劇組解除合作，男一馬天宇捲入紛爭後立刻反擊。如今卻有狗仔踢爆李明德的床照，稱他和女製片人發生關係，再度登上熱搜引發討論。

▲李明德。（圖／翻攝自微博）



知名狗仔「超能攝影陽陽」4日晚間爆料李明德的床照，更稱：「夜深人靜不能入眠的時候我還在欣賞他的藝術！打開手機全是你哈哈哈哈！猛猛！請上證據！請上素材！我要吃瓜！看看哪個是真的！」照片中他與一名女子裸身躺在床上，引發各界議論，關鍵字也火速衝上微博熱搜，但截至目前為止李明德尚未出面說明。

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▲疑似李明德床照外流。（圖／翻攝自微博）



李明德4日突然在微博發出多條不明所以的負面心情文，其中一篇提出了三個問題，將矛頭指向《三人行》，直言「一：《三人行》劇組和選角導演鄭健陽，為什麼全組圍讀的時候，某位男一號不在，那既然是全組圍讀，爲什麼他可以搞特殊？」、「為什麼現場走戲的時候，他可以遲到四十分鐘，因為他流量大？粉絲多？」他稱自己在零下17度的長春，穿著單薄衣服在片場等對馬天宇，馬天宇到了以後，台詞也沒有背好，讓他相當困擾。

▲狗仔爆李明德床照。（圖／翻攝自微博）



《三人行》劇組發出聲明，反咬李明德簽約後，沒有按照時間參加定妝、圍讀會，多次無故離場、失聯，依法解除與李明德的合作。馬天宇微博連發多文但是又刪除，最初曾稱「希望大家多關注和關心憂鬱患者以及狂躁症患者」，接著PO長文表示「感動身受，所以我會覺得抑鬱（憂鬱）沒什麼，因為曾經自癒，這也是我關閉評論這麼多年的原因」，對於李明德的指控不想多解釋，澄清：「不再解釋，因為從來沒有過。」