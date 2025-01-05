李敏鎬《問問星星吧》首集就有床戲！　一手抱起女友「火辣滾床熱吻」

記者吳睿慈／綜合報導

男神李敏鎬所主演的戲劇《問問星星吧》4日首播，他飾演婦產科醫生，因緣際會下救了MZ集團唯一千金，兩人瞬間產生情愫，另一方面，孔曉振也與同事金柱憲來場辦公室禁忌之戀，兩位主角在第一集就各自上演火辣床戲，收視率最高達到4.6%，引起熱烈討論。

▲▼李敏鎬與女友韓智恩上演火辣床戲。（圖／翻攝自Netflix）



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《問問星星吧》是南韓首部以外太空為背景的戲劇，更是李敏鎬睽違4年回歸小螢幕，他飾演婦產科醫生，身為一家之主的他扛起所有經濟，因緣際會下，認識了MZ集團唯一千金，兩人進展非常快速，幾杯黃湯下肚上演火辣床戲，一把將韓智恩抱起，在床上溫存一夜，首集就相當刺激。

▲▼孔曉振與金柱憲也有床戲。（圖／翻攝自Netflix）



另一方面，女主角孔曉振飾演完美主義者的太空站指揮官，她與同事金柱憲擦出火花談起辦公室戀情，不巧她被派到新的任務必須去宇宙長達1年，情人捨不得她出差，遺憾講著「1年很長，我怎麼能等1年」，兩人裸著上半身同樣在床上熱吻，揭曉這段關係。

▲▼《問問星星吧》是南韓首部以外太空為背景的韓劇。（圖／翻攝自Netflix）



《問問星星吧》4日首播全國平均收視寫下3.8%成績，最高收視瞬間來到4.6%。男女主角李敏鎬、孔曉振首度合作，日前兩人登上網路節目時，孔曉振爆料李敏鎬私下會撒嬌，有時候還很嘮叨，男神形象超反轉。