《甄嬛傳》勁敵來了！《獵人》馬拉松直播破千…圍觀「蟻王暈船」

記者陳芊秀／綜合報導

農曆春節即將到來，去年台灣觀眾熱情追宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播，最高創下6.1萬人在線觀看，成為全台話題最夯的過年活動。而越來越多節目挑戰馬拉松直播，有片商近期將超人氣動畫《獵人》上線馬拉松直播，長假尚未來臨，在線人數已經破千，播到蟻王篇時，聊天室紛紛留言：「來看蟻王暈爛！」

▲《獵人HUNTER×HUNTER》馬拉松直播破千，網圍觀蟻王暈船瞬間。（圖／翻攝自X）

《獵人HUNTER×HUNTER》自去年12月起展開馬拉松直播，動畫共148集全數上限無限循環，目前每小時都有近2千人在線觀看。除了觀看數破千，討論區更是湧入眾多動漫迷邊追邊聊劇情，昨日晚間正好播至蟻王篇，更出現洗版留言「蟻王暈船」、「妻管嚴」、「暈爛」。

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即使不是動漫迷，皆聽過《獵人HUNTER×HUNTER》連載傳奇。該作出自漫畫家冨樫義博之手，描述12歲少年小傑的冒險之旅，故事登場人物眾多。其中「蟻王篇」討論度熱烈，這段故事描述「蟻王」梅路艾姆性格冷血殘暴，為了打發時間找來高手下棋，卻遇見了棋藝高超卻盲眼的女孩「小麥」，兩人故事被形容「霸道總裁愛上我」般的虐戀，高冷蟻王每次對弈都敗給小麥，兩人對弈戲播出時，網友紛紛來圍觀「蟻王暈船」，留言形容「蟻王暈船不輸次子（指《間諜家家酒》的次子「達米安戴斯蒙德」，在昨日（4）深夜在線觀看突破1800。即使是5日白天，每小時也維持在破千在線觀看人數。

▲蟻王性格高冷殘暴，與棋藝高超盲女小麥對弈，兩人互動被動漫迷形容「霸道總裁愛上我」。（圖／翻攝自X）

《後宮甄嬛傳》每年按例都會推出24小時馬拉松，而瓊瑤辭世，過去的瓊瑤劇也推出24小時馬拉松，加上台灣偶像劇《惡作劇之吻》、《微笑Pasta》都有馬拉松直播。最大不同處在於聊天室的討論熱度。而《獵人》討論熱度勘稱近期第一名，動漫迷相聚在此留言，給劇情下新註解，也成為馬拉松追劇另外一大亮點。