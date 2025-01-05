ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《甄嬛傳》勁敵來了！《獵人》馬拉松直播破千…圍觀「蟻王暈船」

記者陳芊秀／綜合報導

農曆春節即將到來，去年台灣觀眾熱情追宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播，最高創下6.1萬人在線觀看，成為全台話題最夯的過年活動。而越來越多節目挑戰馬拉松直播，有片商近期將超人氣動畫《獵人》上線馬拉松直播，長假尚未來臨，在線人數已經破千，播到蟻王篇時，聊天室紛紛留言：「來看蟻王暈爛！」

▲▼《獵人HUNTER×HUNTER》馬拉松直播破千，網圍觀蟻王暈船瞬間。（圖／翻攝自X）

▲《獵人HUNTER×HUNTER》馬拉松直播破千，網圍觀蟻王暈船瞬間。（圖／翻攝自X）

《獵人HUNTER×HUNTER》自去年12月起展開馬拉松直播，動畫共148集全數上限無限循環，目前每小時都有近2千人在線觀看。除了觀看數破千，討論區更是湧入眾多動漫迷邊追邊聊劇情，昨日晚間正好播至蟻王篇，更出現洗版留言「蟻王暈船」、「妻管嚴」、「暈爛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即使不是動漫迷，皆聽過《獵人HUNTER×HUNTER》連載傳奇。該作出自漫畫家冨樫義博之手，描述12歲少年小傑的冒險之旅，故事登場人物眾多。其中「蟻王篇」討論度熱烈，這段故事描述「蟻王」梅路艾姆性格冷血殘暴，為了打發時間找來高手下棋，卻遇見了棋藝高超卻盲眼的女孩「小麥」，兩人故事被形容「霸道總裁愛上我」般的虐戀，高冷蟻王每次對弈都敗給小麥，兩人對弈戲播出時，網友紛紛來圍觀「蟻王暈船」，留言形容「蟻王暈船不輸次子（指《間諜家家酒》的次子「達米安戴斯蒙德」，在昨日（4）深夜在線觀看突破1800。即使是5日白天，每小時也維持在破千在線觀看人數。

▲▼《獵人HUNTER×HUNTER》馬拉松直播破千，網圍觀蟻王暈船瞬間。（圖／翻攝自X）

▲▼蟻王與小麥。（圖／翻攝自X）

▲蟻王性格高冷殘暴，與棋藝高超盲女小麥對弈，兩人互動被動漫迷形容「霸道總裁愛上我」。（圖／翻攝自X）

《後宮甄嬛傳》每年按例都會推出24小時馬拉松，而瓊瑤辭世，過去的瓊瑤劇也推出24小時馬拉松，加上台灣偶像劇《惡作劇之吻》、《微笑Pasta》都有馬拉松直播。最大不同處在於聊天室的討論熱度。而《獵人》討論熱度勘稱近期第一名，動漫迷相聚在此留言，給劇情下新註解，也成為馬拉松追劇另外一大亮點。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

推薦閱讀

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

獵人, 冨樫義博, HUNTER×HUNTER

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 本土劇男星飛泰國辦見面會！　「轉戰TikTok直播」東南亞爆紅
  2. 《甄嬛傳》勁敵來了！《獵人》馬拉松直播破千…圍觀「蟻王暈船」
  3. 「民歌陳傑憲」是他！　守20年宣布「嫁女兒」不捨：心情很複雜
  4. 李敏鎬《問問星星吧》首集就有床戲！　一手抱起女友「火辣滾床熱吻」
  5. 李明德遭換角網痛罵劇組！導演被爆「馬天宇男友」首發聲揭3度失控
  6. 《玉骨遙》男星爆床照瘋傳！脫光和1女躺床上　才控男一耍大牌惹議　
  7. 小煜泰國拍MV脫了「露天洗澡大露腹肌」　敖犬當導演信心喊話
  8. 前大愛導演汪怡昕曝製作內幕！　點1關鍵「非純電視台」：人馬太複雜
  9. 直擊／Kep1er團魂爆發「提到沈小婷」　TXT寵親妹介紹台灣：必吃這個！
  10. 趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366