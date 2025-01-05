ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小煜泰國拍MV脫了「露天洗澡大露腹肌」　敖犬當導演信心喊話

記者孟育民／台北報導

「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製TVBS《來吧！哪裡怕》，本週前往泰國曼谷完成拍攝MV的任務，還要挑戰MV上傳後得在一天24小時內衝破百萬流量，才能獲得一根許願棒棒糖，六棒聽完都露出不可置信的表情，以獲半數支持當選導演的敖犬，則信心喊話：「我會認真寫分鏡的！」

▲▼ 六棒赴泰國拍MV。（圖／TVBS提供）

▲六棒赴泰國拍MV。（圖／TVBS提供）

敖犬扛下MV導演重責，不過在拍攝過程全員幾乎都不受控，不僅舞蹈落拍，還頻頻打亂腳本設定，小煜更是榮登「最不受控」的頭號人物。敖犬趁著其他成員在飛機上熟睡時，專注撰寫分鏡腳本，然而真正的挑戰卻是如何管控失控的成員，為了在混亂中維持進度，敖犬每拍完一段便果斷喊：「過！過！過！」，而一到泰國就自稱是「泰國煜」的小煜還率先體驗露天洗澡，大方展示好身材，敖犬見狀創作魂爆發，即興拍出一段匪夷所思的MV畫面，如此「高效率」完成的作品備受眾人期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 六棒赴泰國拍MV。（圖／TVBS提供）

▲▼ 拍攝過程不受控，小煜脫衣展現好身材。（圖／TVBS提供）

▲▼ 六棒赴泰國拍MV。（圖／TVBS提供）

六棒一邊拍攝MV，也不忘體驗泰國文化，觀賞泰國傳統拳技表演，在拳手的示範下親身挑戰拳法對招。輪到威廉、敖犬上場，敖犬以前滾翻表現氣勢，卻被調侃是「老人拳」，六棒興致高漲讓現場直接升級為「亂鬥場」，將威廉、敖犬壓在底下，瘋狂行徑令經理人朵拉出聲提醒：「你們身上衣服很貴，還要還耶！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

推薦閱讀

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

敖犬, Lollipop棒棒堂, 敖犬, 小煜, 威廉, 阿緯, 小杰, 王子, 來吧！哪裡怕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 本土劇男星飛泰國辦見面會！　「轉戰TikTok直播」東南亞爆紅
  2. 《甄嬛傳》勁敵來了！《獵人》馬拉松直播破千…圍觀「蟻王暈船」
  3. 「民歌陳傑憲」是他！　守20年宣布「嫁女兒」不捨：心情很複雜
  4. 李敏鎬《問問星星吧》首集就有床戲！　一手抱起女友「火辣滾床熱吻」
  5. 李明德遭換角網痛罵劇組！導演被爆「馬天宇男友」首發聲揭3度失控
  6. 《玉骨遙》男星爆床照瘋傳！脫光和1女躺床上　才控男一耍大牌惹議　
  7. 小煜泰國拍MV脫了「露天洗澡大露腹肌」　敖犬當導演信心喊話
  8. 前大愛導演汪怡昕曝製作內幕！　點1關鍵「非純電視台」：人馬太複雜
  9. 直擊／Kep1er團魂爆發「提到沈小婷」　TXT寵親妹介紹台灣：必吃這個！
  10. 趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366