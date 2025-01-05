小煜泰國拍MV脫了「露天洗澡大露腹肌」　敖犬當導演信心喊話

記者孟育民／台北報導

「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製TVBS《來吧！哪裡怕》，本週前往泰國曼谷完成拍攝MV的任務，還要挑戰MV上傳後得在一天24小時內衝破百萬流量，才能獲得一根許願棒棒糖，六棒聽完都露出不可置信的表情，以獲半數支持當選導演的敖犬，則信心喊話：「我會認真寫分鏡的！」

▲六棒赴泰國拍MV。（圖／TVBS提供）

敖犬扛下MV導演重責，不過在拍攝過程全員幾乎都不受控，不僅舞蹈落拍，還頻頻打亂腳本設定，小煜更是榮登「最不受控」的頭號人物。敖犬趁著其他成員在飛機上熟睡時，專注撰寫分鏡腳本，然而真正的挑戰卻是如何管控失控的成員，為了在混亂中維持進度，敖犬每拍完一段便果斷喊：「過！過！過！」，而一到泰國就自稱是「泰國煜」的小煜還率先體驗露天洗澡，大方展示好身材，敖犬見狀創作魂爆發，即興拍出一段匪夷所思的MV畫面，如此「高效率」完成的作品備受眾人期待。

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▲▼ 拍攝過程不受控，小煜脫衣展現好身材。（圖／TVBS提供）

六棒一邊拍攝MV，也不忘體驗泰國文化，觀賞泰國傳統拳技表演，在拳手的示範下親身挑戰拳法對招。輪到威廉、敖犬上場，敖犬以前滾翻表現氣勢，卻被調侃是「老人拳」，六棒興致高漲讓現場直接升級為「亂鬥場」，將威廉、敖犬壓在底下，瘋狂行徑令經理人朵拉出聲提醒：「你們身上衣服很貴，還要還耶！」