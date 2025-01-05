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李明德遭換角網痛罵劇組！導演被爆「馬天宇男友」首發聲揭3度失控

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星李明德昨日（4）發文控訴新劇《三人行》男一號馬天宇缺席圍讀，拍攝遲到令他衣著單薄在零下17度現場苦等，隨後劇組發聲明稱他大砸酒店財物，與他解除合作，馬天宇發文秒刪但聲稱「希望大家多關注和關心憂鬱患者以及狂躁症患者」。事件火速在陸網延燒，導演5日親自發長文說明。

▲▼《三人行》導演兼編劇鶴唳雲端發長文。（圖／翻攝自微博）

▲李明德（左）爆《三人行》男一號馬天宇（右）缺席圍讀、片場遲到，導演兼編劇鶴唳雲端發長文回應。（圖／翻攝自微博）

鶴唳雲端曾擔任《古相思曲》編劇，作品大獲好評，這次擔任新劇《三人行》的編劇兼導演。他解釋新劇是描述3個「趙左右」搶奪人生的故事，選角時力排眾議，保下李明德演出，「因為我覺得他真性情，是個難得的活人，我真的還挺喜歡他的」，且認為演員很懂戲，但是拍攝第6天還是炸裂了。他解釋為何「力排眾議」，因為業界不少於10人勸慎重選角。

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▲▼《三人行》導演兼編劇鶴唳雲端發長文。（圖／翻攝自微博）

▲鶴唳雲端編劇作品《古相思曲》獲得高評價。（圖／翻攝自微博）

然而起用該位演員後，鶴唳雲端透露，李明德說出自己得了很重的精神疾病，但是咬咬牙、靠意志力把病殺好了，當時隱約覺得有問題。接著他遇到李明德定妝當天沒來，說是誤機，又突然聯絡不上人，後來得知他把家砸了，圍讀第一天，李明德遲到，一問得知對方把酒店砸了，他為此擔心會影響正常拍攝。但是他也說到「圍讀的兩天裡，明德真情實感地哭了十次」，認為李明德真的很投入。

▲▼《三人行》導演兼編劇鶴唳雲端發長文。（圖／翻攝自微博）

▲▼《三人行》導演兼編劇鶴唳雲端發長文。（圖／翻攝自微博）

▲《三人行》描述3個「趙左右」爭奪人生的奇幻故事，導演表示力排眾議找了李明德演出。（圖／翻攝自微博）

然後開機拍攝6天內，無數劇組演職人員控訴李明德不太尊重人，第4天拍攝冰湖戲份時，李明德突然離場回酒店，製片一直聯繫不上，全組在寒風中等了一個半小時，第5天找本人約談，對方保證再也不會突然離場，並且不以暴力手段外化自己的任何情緒，但是2小時後，李明德在化妝車上摔了對講機，又突然離場，嚇壞化妝部門的工作人員。導演更強調讓人穿短袖等3小時更是子虛烏有，而且李明德有專車、化妝車，有關夏天的戲都寫在室內演出，文中推測「或許明德已經患上了嚴重的精神疾病」，後來與製片組開會，做出艱難決定，們決定和明德終止合作，重新拍攝之前的戲份。

▲▼《三人行》導演兼編劇鶴唳雲端發長文。（圖／翻攝自微博）

▲▼《三人行》導演兼編劇鶴唳雲端發長文。（圖／翻攝自微博）

▲《三人行》開拍6天，導演表示李明德不斷失控，砸家裡耽誤飛機，砸酒店，砸化妝車上的對講機等。（圖／翻攝自微博）

導演說，或許李明德自己的視角裡，是在行正義之事，以少年之熱血改變行業之現狀，這也是自己和創業小夥伴的理想，但是也認為李明德像武俠小說裡的「走火入魔」，「『心魔』或者說那些心理的疾病，並沒有被他熱烈地離開，而是馬上就要反咬來吞噬他了」。事到如今，只希望對方早日恢復健康，回到鏡頭前，舞台上，把最好的表演呈現給觀眾。

▲▼《三人行》導演兼編劇鶴唳雲端發長文。（圖／翻攝自微博）

▲導演形容李明德像武俠小說「走火入魔」，希望他早日恢復健康。（圖／翻攝自微博）

有關外界質疑馬天宇缺席、沒記劇本台詞等。導演強調，馬天宇是第一個看完整劇本的人，並稱讚對方是很認真、很和善的人。當事件登上熱搜，馬天宇忍著壓力在片場拍攝到深夜，同時身為導演的他被網友說是馬天宇的男朋友，他文中回應「我直接笑噴」，最後說希望新劇拍攝後能大紅，賺點錢，「明年真的能追到我一直在追的女生，給爸媽換車，給自己租更好的房子，過上更好的生活」。文末也藉此表態自己的性取向。

▲▼《三人行》導演兼編劇鶴唳雲端發長文。（圖／翻攝自微博）

▲《三人行》導演被陸網揣測是「馬天宇男友」，文末表示希望新劇賺錢「明年真的能追到我一直在追的女生」。（圖／翻攝自微博）

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