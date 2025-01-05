前大愛導演汪怡昕曝製作內幕！　點1關鍵「非純電視台」：人馬太複雜

記者黃皓瑋／綜合報導

導演陳保中日前發文控訴，在拍攝大愛電視台《姊的魔法廚房》時突然被迫中止，團隊也陷入財務困境，在與電視台協商未果後決定提告，消息一出引發輿論關注。導演汪怡昕昨（4日）也發文，談起自己在大愛當10多年「傭兵導演」的經歷，坦言認為大愛台「不是純電視台」，也直言台內的人馬「實在太複雜」。

▲導演汪怡昕曾製作過多檔大愛電視台節目。（圖／國際橋牌社）



汪怡昕指出大愛台的1個關鍵特點：「雖然是電視台，但他又不是個純電視台，而是一個為宗教服務的電視台。回看這20來年，大愛台的收視率最重要的，不是看AC neilson，而是我們口中戲稱的『上人指標』。」他回憶自己曾和台內攝影師大打出手，而且不打卡、不穿制服又不吃素，「頑劣在台內算有名」，然而他的節目卻經常獲得上人點評：「所以頑劣如我，就如同多了一層護身符，讓台內對我有意見、揚言要開除我的師姐閉嘴！」

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▲陳保中向大愛電視台提告。（圖／翻攝自Facebook／Johnson Chen）



汪怡昕坦言，當時之所以能持續在大愛台接案，也要歸功於開明派主管的支持、保護，強調台內並非「都是鄉愿之輩」，也有不少好人：「只是裡面的人馬，實在太複雜。」他也直言電視台內出現反淘汰的循環：「不少好手出走，留下來的人，就變成同質性越來越高，僵固性越來越高，純度越來越高，而順從度也就越來越高。某種程度，變成無法忍受異音、只尊「上意」的奴性，和電視台職工的不專業化，也越來越高了。」

對於陳保中的控訴，汪怡昕則直言：「我猜，應該是他『誤以為他在和正常的電視台打交道，而忘了當一個聽話沒意見、有委屈要吞的製作單位，在過程中又不知道得罪了哪一些拿著雞毛當令箭，但又扛不起責任的高層』。」

最後汪怡昕表示：「大愛台這些年的確穩定地提供業界不少機會，養活不少中小型的團隊，但，因為台內人的不專業，也造成不少惡事，這件事，慈濟高層不能再當做沒看到了。」並喊話證嚴法師：「該回頭看看，您麾下的近親、弟子、愛徒、信徒們，在妳的各志業體中展現的各種人性貪嗔癡的時候了」。

▲大愛電視台發表聲明反駁陳保中的控訴。（圖／大愛電視台提供）



大愛電視台日前也針對陳保中的控訴，發出聲明反駁，強調雙方合約清晰，電視台方面也付款及時，反控導演在拍攝時違反「不置入商品」的要求，經溝通仍未改善，直言對方「誤導真相、無理索賠」。

▼汪怡昕臉書全文。（翻攝自Facebook／Issac Wang。如遭刪除請見諒）

