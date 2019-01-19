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禾浩辰玩快艇衝浪脫了！「兇猛胸肌+冰塊盒腹肌」讓人流口水

記者林奕如／台北報導

禾浩辰在《你有念大學嗎?》帥氣和邵翔一起快艇衝浪，展現運動細胞，拍攝時一旁安心亞一直投以看偶像的眼光，對著他說：「實在太帥氣迷人了。」他拍攝完畢更大方脫下上衣，露出精壯的胸肌以及6塊腹肌，藏不住好身材，讓工作人員也大飽眼福。

▲禾浩辰、邵翔《你有念大學嗎?》雙帥尬衝浪。（圖／三立提供）

▲禾浩辰、邵翔《你有念大學嗎?》雙帥尬衝浪。（圖／三立提供）

▲禾浩辰藏有6塊肌好身材。（圖／三立提供）

製作人表示原本設計是打高爾夫球談生意，讓劇情不要太老氣符合年輕人，於是就安排快艇衝浪，讓禾浩辰與邵翔一起演出。兩人都有十足的運動細胞，禾浩辰原本不會，但因為蔡昌憲的關係接觸了衝浪跟滑雪運動，原理有一點像，所以也愛上了它；邵翔在拍攝前練了一兩次就很快上手，笑說可能是有衝浪底子就容易一些，但要表現花式困難度就高了。

▲禾浩辰、邵翔《你有念大學嗎?》雙帥尬衝浪。（圖／三立提供）

▲禾浩辰、邵翔雙帥尬衝浪。（圖／三立提供）

禾浩辰也分析，它跟衝浪不一樣是動力來自船的拉力，有點像是在滑雪，能做的動作也更多，相對的安全性也更高。拍攝當天的風浪有點不穩定，所以增加滑水時的強度，而且他們要忽遠忽近配合攝影機拍攝，有時候要維持很近的距離，有一定的難度。

▲禾浩辰、邵翔《你有念大學嗎?》雙帥尬衝浪。（圖／三立提供）

▲禾浩辰喜愛健身，練出好身材。（圖／三立提供）

當天最扣分的就是天氣，除了冷之外風又大，安心亞和龍劭華沒有下水拍攝，在岸邊就被風吹到頭都快暈了。禾浩辰希望每集都能有一場展現運動帥氣，他希望下次是打羽毛球，而且安心亞常一直說她是羽球校隊，很想看看她的實力，來跟她尬一場。

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