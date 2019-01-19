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專訪／永遠「第一個起身」　謝震武27年來的堅持

記者許逸群／台北報導

謝震武向來給人正派拘謹卻又不失風趣的形象，他近20年來兼顧律師與節目主持人的身份，在各界舉足輕重，可是從許多小細節中，不難看出他有很多不能讓自己妥協的堅持。從他對自我的要求中，大概也能理解他為何能保有如此好的形象了。

▲▼謝震武節目《震震有詞》探班專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲謝震武分享如何兼顧律師與主持人身份。（圖／記者李毓康攝）

「這跟電影有點像，法庭上開第一庭時法官要進來，大家會站起來。我一直到現在，我一定最早站起來，目視著法官，等他示意點頭後，我才會坐下。當你當（律師）久了之後，可能會有些人覺得行禮如儀，但我連這都覺得是非常在乎的一段。」這樣的堅持，謝震武從民國81年成為律師至今從未變過。

當然，謝震武對自己的要求不僅這些，許多細節並非大家都能察覺。例如，與人合影時，雙手絕對擺在鏡頭拍得到的地方，做任何事或說任何話，三思而後行對他來說也只是基本要求，甚至笑說「我是三十思」。他坦言曾在節目動怒，但多數是為了社會司法的事件，因他不能容忍他人摧毀人民對司法的信任。

▲▼謝震武節目《震震有詞》探班專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲謝震武主持高點新節目《震震有詞》。（圖／記者李毓康攝）

謝震武民國85年在電視台擔任法務顧問，因緣際會下成為台內政論節目的主持人，這一切讓他覺得不可思議，後來演講時也常說道，「做一些事先不要設想會得到什麼樣的目的」。如今身兼一家之主、律師與主持人身份，他表示職業跟家庭轉換不會有問題，而主持與律師有共通性，也算是一種互補。

謝震武近來主持高點電視台全新節目《震震有詞》，每集都會邀請藝人與眾多律師一同討論法庭上的案件，「我不稱呼這為法律節目，而是法庭節目。」他透過說故事的方式，讓觀眾如同在看一場戲般來感受，「以往我們上課也會睡著，怎麼能冀望觀眾去聽你講法條呢。」

當了近30年律師，謝震武坦言從未有想離開這職業，「這是我的本業，我形容這是磨刀，連在政論節目裡面我也會講到開庭的事，如果放掉的話，我的刀會鈍掉，我這麼多年來從來沒有想過這件事。」

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謝震武, 震震有詞

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