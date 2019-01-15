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孫安佐在美被捕內幕曝光！　首還原「警察破門而入」過程

記者許皓婷／綜合報導

孫安佐從美國回到台灣後，開始經營Youtube網路社群，藉著健身、動漫題材下手，吸引了許多粉絲觀看，短短幾個月內就躍升為網路紅人。他14日晚間開直播和粉絲互動，大方回應許多問題，更首度還原當初在美被捕的詳細過程。

▲孫安佐還原被捕過程。（圖／翻攝自IG／孫安佐）

▲孫安佐從美返台後，成為人氣網紅。（圖／翻攝自IG／孫安佐）

孫安佐14日開直播聊天，被問到在美國發現警察登門抓人時的心情，他直率地回應：「當下只有覺得，哇靠我被抓了！」並表示警察破門而入時，他反應很平靜，「與其說害怕，不如說是驚訝，沒有現實感。」他更透露，自己當時在獄中結交了很多朋友，「我在裡面有幾個朋友，出獄後會邀他們來台灣，到時再跟你們見面。」

▲孫安佐還原被捕過程。（圖／翻攝自IG／孫安佐）

▲孫安佐還原在美國被捕的過程。（圖／翻攝自IG／孫安佐）

而孫安佐開直播也被問及父母是不是賣掉房子救他，他直言：「沒有賣房子好嗎，沒有，不然我住哪裡！」至於一回台轉型成為YouTuber成功，狄鶯有沒有反對？他也大方回應：「她說沒問題啊！」更透露狄鶯目前狀況很好，感謝網友關心。

▲孫安佐還原被捕過程。（圖／翻攝自IG／孫安佐）

▲孫安佐近期積極經營社群網站。（圖／翻攝自IG／孫安佐）

其實，孫安佐曾在自己的Q&A影片中，提到監獄中的生活，他透露裡面有販賣部，每個禮拜可以去買一次食物，更強調和裡面的獄友都混得很熟，笑說：「我在裡面有多少人罩我你都不知道。」至於到底在美國發生了什麼事情，他直言其實外界誤解很多內容，但現在還沒辦法細細說明，未來一定會出面解釋。

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