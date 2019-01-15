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理科太太超狂「一次集郵Selina+Ella」　影片吸20萬人朝聖

記者許皓婷／綜合報導

知名YouTuber理科太太（陳映彤）以面無表情又平淡的語氣，配上充滿冷幽默的話語，讓她一夕之間爆紅，繼訪問了天后蔡依林、主持一哥黃子佼等人之後，她又再度集郵大咖，更一次搜集到女子天團S.H.E的2位成員。

▲理科太太舊照。（圖／翻攝自PTT）

▲理科太太短短87天內竄紅。（圖／翻攝自YouTube）

理科太太近日出席彩妝品牌活動時，巧遇了Ella，她更大讚：「Ella本身氣場好容光煥發！本人皮膚好好。」兩人還一起合拍了影片「比尷尬」，並開心曬出和賴解孵的合照，並透露Ella看到後馬上問老公，誰先約拍照的，讓她哭笑不得。

▲理科太太同框Selina.Ella。（圖／翻攝自IG／理科太太）

▲理科太太同框Selina.Ella。（圖／翻攝自IG／理科太太）

▲理科太太同框Selina.Ella。（圖／翻攝自IG／理科太太）

▲理科太太同框Ella、賴解孵。（圖／翻攝自IG／理科太太）

理科太太14日又再度同框Selina，影片中，Selina開頭就先學起她的招牌面癱，並說著：「嗨！大家今天過得好嗎？」接著，她炫耀地說：「Selina 剛剛說她接下來要找的對象，要以理科先生為範本。我今晚要含笑入眠了！」難掩興奮的心情，而一旁的Selina也透露自己見到理科先生本人，並直呼：「真的就是！」然後舉起大拇指比讚。

▲理科太太同框Selina.Ella。（圖／翻攝自IG／理科太太）

▲理科太太同框Selina.Ella。（圖／翻攝自IG／理科太太）

▲理科太太同框Selina.Ella。（圖／翻攝自IG／理科太太）

▲Selina大讚理科太太老公。（圖／翻攝自IG／理科太太）

而理科太太前後同框Selina、Ella，影片觀看數累積逾20萬，更讓網友直呼羨慕：「三隻蒐集到兩隻了好羨慕啊啊啊」、「天啊！下次是田馥甄嗎」、「太太到底還要給我們多少驚喜」、「要集滿SHE啦」，也有網友紛紛敲碗她和S.H.E的專屬訪談，「理科太太可不可以把三隻合體一起拍」、「想知道理科太太會不會被她們三隻合體搞到崩潰 」。

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理科太太, selina, ella

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