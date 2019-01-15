《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

記者許皓婷／綜合報導

《延禧攻略》爆紅掀起熱潮，製作人于正趁勝追擊，推出新作《皓鑭傳》，也再度由聶遠、吳謹言再續前緣主演，原定2018年11月15日上檔，卻因檔期調整暫緩上線，延宕了2個月，如今總算撥雲見日，官方正式宣布了播出日期，將於1月19日播出，每周六到周二晚上8點各更新兩集，於愛奇藝全網獨播。

▲▼《皓鑭傳》宣布1月19日播出。（圖／翻攝自微博）





《皓鑭傳》故事背景變成戰國時期，吳謹言在劇中飾演趙國御史之女「李皓鑭」，慘遭陷害被繼母賣掉後，在聶遠飾演的商人「呂不韋」調教下一路爬升，並且被獻給由茅子俊飾演的秦國王子「贏異人」，最後生下贏政（秦始皇），也就是歷史上「趙姬」。她更和呂不韋、秦國王子贏異人之間有一段複雜的三角情愫。

▲《皓鑭傳》定檔1月19日播出。（圖／翻攝自微博）



《皓鑭傳》除了劇情備受期待之外，演員陣容也是一大亮點，像是《延禧攻略》裡的太監「袁春望」王茂蕾，此次在新劇中飾演秦孝文王，「高貴妃」譚卓則飾演秦孝文王的皇后華陽夫人，更成為溫柔氣質的角色，跟之前《延禧》囂張潑辣的形象大相逕庭。

▲《延禧》班底回歸，加入《皓鑭傳》。（圖／翻攝自微博）



《延禧》的「明玉」姜梓新則在《皓鑭傳》飾演醫師殷小春，「愉妃」練練飾演黃紅葉，「李玉公公」劉恩尚，這次則不再是太監身分，「升官」當上趙國丞相趙勝，角色大洗牌，魏瓔珞的好姊妹吉祥（張譯兮 飾）以及後期忠僕小全子（鄭龍 飾）等演員群也一同加入。



▲《延禧》明玉在《皓鑭傳》出演醫師。（圖／翻攝自微博）