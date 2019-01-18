鹿希派：爸，這演唱會好累！　吳宗憲《玩很大》一半打來

記者關韶文／台北報導

綜藝天王吳宗憲（憲哥）20歲獨子鹿希派（吳睿軒）和斯亞一同舉辦演唱會，鹿西派圓夢開唱，不過人在馬來西亞錄製《玩很大》的吳宗憲無法到場，透過遠方視訊，替兒子吳睿軒加油！

因為失言及星二代的身分風波，讓才20歲的鹿希派慎重地更加正視自己真正想要作的事，這場FAMOUS PIE演唱會不是他的第一場演唱會，但他秉持認真態度，要讓前來的粉絲們跟他一樣享受。

▲▼鹿希派、斯亞舉辦售票演唱會。（記者張一中攝）

不僅請來的好友DJ們、也找來好久不見的高以馨合作，兩人在台上又歌又舞，默契十足，而大姊Sandy也表達了充份支持，「看他很認真沈浸音樂創作，也盡力辦成了演唱會，祝福他的音樂可以充滿感染力、把他的想法傳遞出去，畢竟當學生藝人本就不容易，當星二代學生藝人等於同時有三個身分，期望他懂得享受其中。」

▲▼鹿希派演唱會，吳宗憲來電打氣。（圖／翻攝鹿希派臉書）

除了表演首張專輯《Ambulance》裡的歌曲外，創作力驚人的鹿希派在舞台上也發表了新的作品，同時預告他的新EP《Blessed》即將發行，在這場演唱會之後，鹿希派馬不停蹄地就要飛回美國繼續學業，期待能帶回來更多的好音樂給大家，而他也在台上放話，「要用音樂炸了三創！」

演唱會最後，人在馬來西亞的吳宗憲透過視訊連線，鹿希派開心呼喊，「我們為憲哥歡呼，爸，這個演唱會好累，人沒有特別多，但是很High！」吳宗憲接著說，「謝謝你們，感謝我們所有好朋友大家支持，加油！要好好珍惜你現在所擁有的，因為每一個為你鼓掌的人，都是你的衣食父母，繼續加油，愛你們！