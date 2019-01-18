飛飛「我要史上最高」完成心願！　黑人「放任教育」網友嚇歪：好危險

記者潘慧中／綜合報導

陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）育有雙胞胎飛飛翔翔，經常和粉絲分享生活點滴，18日在社群網站上傳陪兒子們玩鞦韆的影片，只見他幫忙盪得越高兒子們就越高興，「放任教育」讓不少網友看了膽戰心驚。

▲▼黑人陪飛飛翔翔玩盪鞦韆。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）



陳建州把握好天氣陪范瑋琪、飛翔兄弟外出散心，只見他一身黑休閒打扮，妻子則是大學T搭配牛仔褲，作風相當親民，他站在鞦韆後方，單用一隻手就幫翔翔盪得好高，「翔翔你要到樹葉了欸，他是史上最高的欸。」

▲黑人幫飛飛盪鞦韆。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）



一旁的飛飛看了羨慕直說：「我也要到樹葉！我也要史上最高！」童言童語逗笑爸媽。可以看到陳建州幫忙調整坐姿並提醒飛飛坐好後，便開始幫兒子盪得高高的，范瑋琪在旁邊教兒子要把腳伸直，夫妻倆都沒有拒絕幫兒子們飛高高。

▲黑人和范范在兩側保護孩子們。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）



許多網友看了都直呼有點擔心，「好怕他們翻掉」、「不要太高」、「好危險的感覺」、「看了提心弔膽」，但也有人出面緩頰，陳建州和范瑋琪其實都待在旁邊看守，一人在前、一人在後保護，不想因此讓小孩失去盪鞦韆的樂趣。